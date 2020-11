Øjvind Vilsholm igen spidskandidat

- Der er i høj grad brug for Enhedslisten i Furesø Byråd. Velfærden er under konstant pres, så det er vigtigt, at vi har nogen, der står fast på, at vi skal have flere voksne i daginstitutionerne og flere hænder i ældreplejen, siger Øjvind Vilsholm.

- I det seneste budgetforlig lykkedes det at få øget bevillingen til den pulje, der er sat af til at gøre kommunens bygninger tilgængelige for handicappede borgere. Og de penge falder virkelig på et tørt sted, for der er desværre rigtig mange steder, hvor det er svært komme frem for gangbesværede borgere. Derudover skal vi især gøre mere for at sikre, at børn med forskellige udfordringer får bedre muligheder for at deltage i f.eks. fritidsaktiviteter. Og endelig skal vi gøre mere for at støtte familier med handicappede børn, så de kan få den hjælp, de har bruge for, siger Øjvind Vilsholm, som også vil holde den grønne fane højt.