Enhedslistens Øjvind Vilsholm vil have sat mere fart på den grønne omstilling. Foto: Kenneth Løvholt. Foto: Kenneth Lovholt / Living Media

Øjvind Vilsholm er igen klar som spidskandidat for Enhedslisten

Furesø - 27. november 2020 kl. 09:19 Kontakt redaktionen

Ved næste års kommunalvalg bliver det igen Øjvind Vilsholm, der kommer til at stå øverst på Enhedslistens kandidatliste. Han blev nemlig enstemmigt valgt på Enhedslisten Furesøs afdelingsmøde for kort tid siden.

Glad for genvalg Øjvind Vilsholm er glad for genvalget og håber selvfølgelig, at han igen opnår valg til byrådet og meget gerne med yderligere et rød-grønt medlem ved sin side:

"Der er i høj grad brug for Enhedslisten i Furesø Byråd. Velfærden er under konstant pres, så det er vigtigt, at vi har nogen, der står fast på, at vi skal have flere voksne i daginstitutionerne og flere hænder i ældreplejen," siger Øjvind Vilsholm.

Gøre noget ekstra Han peger desuden på, at der er brug for, at gøre noget ekstra for borgere med handicap:

"I det seneste budgetforlig lykkedes det at få øget bevillingen til den pulje, der er sat af til at gøre kommunens bygninger tilgængelige for handicappede borgere. Og de penge falder virkelig på et tørt sted, for der er desværre rigtig mange steder, hvor det er svært komme frem for gangbesværede borgere. Derudover skal vi især gøre mere for at sikre, at børn med forskellige udfordringer får bedre muligheder for at deltage i for eksempel fritidsaktiviteter. Og endelig skal vi gøre mere for at støtte familier med handicappede børn, så de kan få den hjælp, de har bruge for."

Natur og klima Øjvind Vilsholm vil også fremover holde den grønne fane højt i Furesø Byråd.

"Selvom både klimakrisen og naturkrisen kradser, så er det en stadig kamp at holde miljøområdet fri af besparelser. For mig er det indlysende, at vi skal investere mere - ikke mindre - i den grønne omstilling. Vi bliver nødt til sikre den natur, vi har tilbage, og vi bliver nødt til at give arealer tilbage til naturen. Der skal være for eksmeple færre græsplæner og flere blomsterenge. Vi er i gang på de kommunale arealer, men det er slet ikke nok. Vi må også have både borgere og erhvervsliv med om bord," påpeger Øjvind Vilsholm.

Jk