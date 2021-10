Send til din ven. X Artiklen: Øget statsstøtte udløser ekstra regning til forældrene Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Øget statsstøtte udløser ekstra regning til forældrene

Furesø - 03. oktober 2021 kl. 14:08 Af Mikkel Kjølby Kontakt redaktionen

Furesø

Ved onsdagens byrådsmøde vedtog byrådet en taksttigning på dagtilbudsområdet, men først efter at Enhedslistens Øjvind Vilsholm havde forsøgt at få sagen udsat til næste års budget, da det ikke har været i høring. Han fik opbakning fra Konservative, Liberal Alliance og Venstre. Det var ikke nok. Derfor stiger taksten med 588 kroner i vuggestuer og 1.116 kroner i børnehaver.

Takststigningen kommer i forlængelse af øget statsstøtte til at ansætte flere uddannede pædagoger. Dermed stiger de samlede udgifter, og da byrådet tidligere har vedtaget den maksimale sats for forældrebetaling på 25 % af de samlede udgifter, så skulle forældrebetaling også stige. Men sådan ser Øjvind Vilsholm ikke på det.

-Vi har hele tiden haft den forståelse, at de ekstra midler til området netop var ekstra midler - og ikke noget, der skulle udmønte sig i ekstra brugerbetaling. Hvis det er et ønske fra andre partier, så skal vi have den drøftelse ud det åbne, så borgerne kan se, hvad der sker. Det skal ikke bare listes ind som en teknisk korrektion, siger Øjvind Vilsholm, som hellere ser finansieringen på anden vis.

-Hvis vi har brug for flere penge i kommunekassen, så lad os alle spytte lidt ekstra i kassen. Når vi henter pengene via skatten, så betaler man en procentdel af sin indkomst, så de velstillede betaler mest. Når vi tager pengene via brugerbetaling, så betaler rig og fattig nøjagtig det samme. Dertil kommer, at vi ikke bør øge byrden på børnefamilierne. De er rigeligt hårdt spændt for i forvejen, lyder det fra Øjvind Vilsholm.

Formanden for Udvalget for dagtilbud og familier, Bettina Ugelvig Møller (S) forsvarer beslutningen.

-Det er nødvendigt fordi vi har en aftale om, at forældrebetalingen er på 25 pct. i Furesø Kommune. Og når vi får statslige midler til at forbedre normeringerne og dermed øger budgettet, stiger forældrenes andel også, forklarer Bettina Ugelvig Møller, som erkender, at byrådet kan træffe en anden beslutning, når det angår taksterne.

- Vi arbejder fokuseret på at gøre vores dagtilbud endnu bedre - styrke fagligheden og styrke normeringen. Fokus på bedre normeringer stammer fra forældrebevægelsen HvorErDerEnVoksen - og BUPL - og jeg mener, at forældrene også kan bidrage til de bedre normeringer. Der er fortsat mulighed for at søge om hel eller delvis friplads. Men jeg tænker også, at man i et nyt byråd bør se nærmere på 25 pct. aftalen, for vi kommer jo til at modtage flere midler til normeringer. Jeg har kigget lidt omkring og jeg har ikke fundet en kommune, der ikke gør som vi og fastholder forældreandelen, fortæller Bettina Ugelvig Møller.

Ikke i høring

Sagen om takststigningen havde den twist, at forvaltningen ikke havde fået sendt det i høring i forbindelse med det kommende budget. Det blev ikke oplyst i dagsordenen.

Øjvind Vilsholm finder det er helt uacceptabelt at snige en takststigning ind i budgettet på den måde.

-Vi har indgået en budgetaftale, som lige har været i høring. Hvis nogen ønsker en takststigning, så skal det først aftales mellem de partier, der har indgået budgetaftalen, og derefter skal det sendes i høring. Det er jo noget, der her stor betydning for børnefamilierne - og 1.100 kr. om året er jo ikke en bagatel, påpeger Øjvind Vilsholm.

Bettina Ugelvig Møller beklager forløbet.

-I 2020 var der tvivl om, hvorvidt forældrebetalingen skulle følge med. Det blev meldt ud i foråret 2021 og forvaltningen forberedte at få det med i de tekniske korrektioner til budgettet - hvor den slags hører hjemme - men det glemte de beklageligvis. Det kan ske og der er efter min bedste overbevisning ingen grund til at prøve at mistænkeliggøre det, lyder det fra Bettina Ugelvig Møller.