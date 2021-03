Der bliver nu øget testmulighed i Farum Arena med også PCR-test ud over den kviktest, man har kunnet få i nogle uger. Arkivfoto Foto: Jan F. Stephan

Øger testkapacitet efter lokalt udbrud af coronavirus

Furesø - 28. marts 2021 kl. 20:49 Af Jens Berg Thomsen Kontakt redaktionen

De seneste dages øgede smittetal lokalt i Farum får nu Furesø Kommune til at melde ud, at der bliver øget mulighed for test for coronavirus i Farum. Den normale mulighed for kviktest udvides, så man også kan få den såkaldte PCR-test i halsen i Farum Arena.

"Smitteudbrud i Farum følges op med øget testkapacitet i Farum Arena. Mandag kl. 15-21 og tirsdag kl. 8-14. vil der være mulighed for at få PCR-test uden tidsbestilling i Farum Arena hal 1+2," fortæller Furesø Kommune til Furesø Avis.

Hel skole lukket Tidligere på ugen blev det meldt ud, at Stavnsholtskolen i Farum lukkede helt ned med én dags varsel på grund af øget smitte. "I Farum er der desværre lige nu en hel del borgere, der er smittet med coronavirus. Vi har set 70 nye smittetilfælde de seneste 7 dage. Derfor er der behov for, at vi alle lige bremser op igen og husker på at begrænse vores sociale aktiviteter. Vi skal sørge for at blive testet, se så få mennesker som muligt, og så er det uhyre vigtigt at isolere sig, hvis man er syg," lød det til Furesø Kommunes hjemmeside fra borgmester Ole Bondo Christensen (S).

Incidens på 310 lokalt Nyheden om de 70 smittede meldte Furesø Kommune ud onsdag den 24. marts.

"70 Furesø-borgere i det centrale Farum er de seneste 7 dage blevet smittet med Covid-19. Langt de fleste smittede bor i Farum omkring Stavnsholtskolen, hvor incidensen nu er på 310," lød det fra kommunen, der samtidig fortalte, at man arbejdede på øget test og at få grundejerforeninger og boligselskaber for at få dem til at tage direkte kontakt til beboere i området omkring Stavnsholtskolen.