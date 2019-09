Øjvind Vilsholm har med budgetaftalen sikret, at der arbejdes for en borgerrådgiver i Furesø Kommune.

Send til din ven. X Artiklen: Ø har holdt fokus på børnene Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Ø har holdt fokus på børnene

Furesø - 24. september 2019 kl. 10:01 Af Mikkel Kjølby Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Enhedslistens byrådsmedlem Øjvind Vilsholm glæder sig, at en række besparelsesforslaget på børneområdet blev taget af bordet, inden den endelige budgetaftale blev underskrevet.

- Det er lykkedes os at undgå reduceret åbningstid og ekstra lukkedage i daginstitutionerne, og oven i det, har vi sikret mindst en mio. kr. til bedre normeringer, fortæller Øjvind Vilsholm.

Ifølge Øjvind Vilsholm har Enhedslisten også sikret, at familier til børn med handicaps kan vælge den form for aflastning, der passer dem bedst. Ligesom Øjvind Vilsholm har afvist den foreslåede takststigning for børn i kommunens FFO'er.

Og så har Enhedslisten fået med i budgetaftalen, at Furesø Kommune skal arbejde på at få en borgerrådgiver:

- Vi synes det er utroligt vigtigt, at borgerne får et sted, hvor de kan få hjælp, når de ikke føler, at kommunen tager dem alvorligt. Mange oplever, at de får en dårligt eller utilstrækkelig sagsbehandling. Her vil en borgerrådgiver kunne hjælpe. I starten af det nye år skal vi have undersøgt, hvordan en borgerrådgiver kan fungere her i Furesø Kommune. Og hvis alt går vel, kan vi have en ordning klar, som vi kan vedtage endeligt lige før eller efter sommerferien, siger Øjvind Vilsholm

På miljøområdet har fokus været på at få stoppet forureningen med mikroplast fra kommunens forældede kunstgræsbaner.

- Flere partier har presset på for at få en ny kunstgræsbane. Det kan vi kun gå med til, hvis vi har sikkerhed for, at det ikke kommer til at skade miljøet, siger Øjvind Vilsholm.

- Men inden vi bygger nyt, er vi nødt til at få stoppet forureningen fra de eksisterende baner. Næsten alle kommunens kunstgræsbaner er af den mest miljøskadelige type. Banerne indeholder gummigranulat fra gamle bildæk, som let spreder sig i form af mikroplast. Det er ikke bare usundt for dem, der benytter banerne. Det er også decideret mijløskadeligt. Og vi har ikke nogen særlige foranstaltninger, der forhindrer, at mikroplasten går ud i vores miljø, fortsætter Øjvind Vilsholm.