Øjvind Vilsholm. Foto: Mikkel Kjølby

Ø er heller ikke tilfreds med borgerinddragelsen

Furesø - 03. maj 2020 kl. 09:32 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Tidligere byrådsmedlem i Farum, Ulla Hess, rettede i sidste uge et hårdt angreb mod Furesø Kommunes borgerinddragelse. Flere partier gav dog udtryk for, at Furesø Kommunes borgerinddragelse er helt med fremme på beatet.

Enhedslistens Øjvind Vilsholm er ikke med i det kor.

- Vi er først og fremmest nødt til at åbne for flere kanaler til borgerne, så man har lettere adgang til at følge med i den politiske proces. Livestreaming af byrådsmøderne er en vej til at give borgerne bedre mulighed for at følge med. Det har byrådet heldigvis vedtaget, at man vil undersøge. Åben spørgetid, så folk kan stille spørgsmål til byrådsmøderne, uden at man har skullet sende spørgsmål ind en uge i forvejen kunne være et andet tiltag, som vi let kunne introducere, siger Øjvind Vilsholm, som gerne ser mulighed for borgerforslag.

Enhedslisten har tidligere været ind på, at Furesø Kommune skulle give mulighed for at borgerne kunne stille forslag, som kunne komme til behandling på byrådsmøderne, hvis f.eks. 150 andre borgere ville støtte forslaget - de såkaldte borgerforslag.

- Den mulighed findes i Folketinget og en lang række kommuner. Jeg tror, det kunne være en god måde at skabe engagement om andre sager end dem, som forvaltningen eller politikerne sætter på dagsordenen, fortsætter Øjvind Vilsholm.

Da byrådet evaluerede furesømodellen for borgerinddragelse, blev mødet afholdt på et tidspunkt, hvor hverken Enhedslisten eller Radikale Venstre havde mulighed for at deltage. Ingen af partierne kunne efterfølgende godkende den meget positive evaluering.

- Jeg deler ikke flertallets tilfredshed. Heller ikke, når det gælder de særlige udvalg, hvor man kan inddrage borgere og organisationer i udvalgsarbejdet - det såkaldte § 17 stk. 4-udvalg. Udvalgene bruges i alt for høj grad til at generere nye ideer. Ideer, som vi langt fra har økonomi til at gennemføre. Hvis vi skal fortsætte med det, skal vi på forhånd gøre det klart, at det kun bliver et fåtal af ideerne, som vil blive realiseret, påpeger Øjvind Vilsholm.

Han så meget hellere, at man brugte udvalgene til at opnå konsensus om politikker eller tiltag, som byrådet efterfølgende kunne implementere:

- På den måde er borgerne i meget højere grad med til at udvikle noget, som faktisk bliver til virkelighed. Det er, når vi stiller forventninger, som vi ikke kan leve op til, at borgene oplever, at de ikke bliver hørt. Det skal undgå, slutter Øjvind Vilsholm.