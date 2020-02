Ø: Hellere hæve grundskyld og dækningsafgift end højere personskat

Borgmester Ole Bondo Christensen (S) har på intet tidspunkt nævnt en skattestigning som en mulighed, men skulle han alligevel komme på de tanker, så får han brug for Enhedslistens enlige byrådsmedlem Øjvind Vilsholms stemme. Men det bliver ikke så let endda.

- Enhedslisten vil være kraftigt imod en stigning på personskatten. Det skrå skatteloft vil nemlig gøre, at borgerne med de højeste indtægter slet ikke kommer til at betale mere i skat, mens borgere med de laveste indkomster kommer til at betale hele skattestigningen, siger Øjvind Vilsholm til Frederiksborg Amts Avis.

Enhedslisten peger på andre muligheder for at øge skatteindtægterne.

- Skal der hentes flere penge til kommunekassen direkte fra borgerne eller virksomhederne i Furesø, vil vi dog være positive over for at hæve grundskylden og dækningsafgiften. Vi er nemlig ikke indstillet på at skære i velfærden eller øge brugerbetalingen på f.eks. handicapområdet eller hæve taksterne på daginstitutioner og FFO'er, lyder det fra Øjvind Vilsholm.