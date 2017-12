Nytårsønsker modtages positivt

Solveig Bisgaard, Formand for Furesø Industriforening, har ti ønsker til kommunens erhvervspolitik. Det modtages i posiitiv ånd af viceborgmester Preben Sandberg Pettersson (S).

Kommunalvalget bød ikke på de store overraskelser eller ændringer i Furesø Kommune. Formanden for Furesø Industri, Solveig Bisgaard ser derfor frem til det fortsatte samarbejde med borgmesterpartiet socialdemokratiet og de øvrige medlemmer af Furesø Byråd. Hun går endda skridtet videre og kommer med ti konkrete ønsker for den kommened byrådsperiode.

- Tillykke med valget. Vi ønsker jer god arbejdslyst - og glæder os til et tæt og konstruktivt samarbejde. Vi har 10 ønsker, som vi håber, I vil arbejde for, skriver Solveig Bisgaard i en mail til byrådet.

De ti ønsker er: Lavere dækningsafgift, overordnet trafikplan, flere lokale indkøb, mere proaktiv teknisk forvaltning, et iværksætterhus, opstilling af servicemål på erhvervslivets henvendelser, offentliggørelse af servicemålenes overholdelse, klynge for kreative fag, PR-kampagne for tilflytning og som rosinen i pølseende en målrettet indsats for erhvervsskole

Til gengæld kommer Solveig Bisgaard med følgende løfte:

- At skabe flere arbejdspladser i Furesø Kommune.

Viceborgmester Preben Sandberg Pettersson (S) tager godt imod Furesø Industris ønsker.

- Jeg er glad for, at Solveig Bisgaard og Furesø Industri så klart udmelder ønskerne til den erhvervspolitik, det kommende byråd i Furesø skal føre. Det lover godt for at fortsætte samarbejdet, som har været super godt i de otte år, hvor jeg har siddet i byrådet, siger Preben Sandberg Pettersson og fortsætter:

- Dækningsafgiften er jo reduceret fra 10 promille til 5,5 i 2018 samtidigt med, at erhvervslivet har påtaget sig et stærkt socialt ansvar. Ledigheden i Furesø er nu på 2,9 %, mange Furesø borgere er kommet i job, fleksjob og praktik og antallet af arbejdspladser vokser.

Preben Sandberg Pettersson peger på områder, hvor han er meget enig med Furesø Industris ønsker.

- I de næste fire år skal vi netop lave en trafikplan for Furesø. Målet er fredelige og smukke bysamfund, mindre støj, bedre trafiksikkerhed, mere effektiv offentlig trafik og bedre flow på vejene. Vi skal styrke kommunens lokale indkøb, og rammerne for iværksættere og for de kreative fag. Jeg er også enig I, at vi får brug for flere faglærte til at løfte opgaverne og vi skal have en lokal erhvervsskole i gang, senest i 2019.

Et nyt politisk udvalg har også set dagens lys. Det hedder Digitalisering & Innovation, og får en rolle.

- Det nye sort i det nye byråd er digitalisering og innovation - og her vil vi styrke service for borgere og virksomheder gennem nye arbejdsgange og digital kommunikation, fx ved digital forelæggelse af lokalplaner og tidlig dialog mellem kommunen, borgere og virksomheder om forslag og løsninger, forklarer Preben Sandberg Pettersson, som endda vil kigge på dækningsafgiften endnu engang.

- Vi vil i de kommende budgetter se på, om dækningsafgiften kan sænkes endnu et nøk, samtidigt med at endnu flere furesøborgere, kommer i beskæftigelse, praktik eller fleksjob i virksomhederne. Det er nemlig sund fornuft at finde løsninger sammen. Jeg kan love, at byrådet nu trækker I arbejdstøjet, og at vi arbejder videre med de gode forslag, siger Preben Sandberg Pettersson.