Farumgårds ejer, Kresten Bergsøe, har stillet forslag om en nordlig stiføring. På den baggrund har fredningsdommeren afholdt et møde mellem parterne i sagen. Foto: Allan Nørregaard

Nyt twist i Farumgårdsagen

Furesø - 28. august 2021 kl. 07:02 Af Mikkel Kjølby Kontakt redaktionen

Lige siden Kresten Bergsøe lukkede for offentlighedens adgang til Farumgårds stianlæg, har sagen budt på den ene overraskende udvikling efter den anden. Det fortsætter tilsyneladende for uformindsket kraft.

For efter politianmeldelse, frifindelse i byrettem, en droppet ankesag i Østre Landsret og en fredningssag med et udkast til kendelse, der går Furesø Kommunes vej, dog med mulighed for at flytte stien udenom selve gården, var det forventet, at Kresten Bergsøe blot ville anke kendelsen til Miljø og Fødevareklagenævnet, men sådan gik det ikke.

Gennem en aktindsigt i Furesø Kommune erfarer Frederiksborg Amts Avis, at Kresten Bergsøe har fremsat et nyt forslag. Fredningsnævnets formand, byretsdommer Ulrik Finn Jørgensen har i den forbindelse indkaldt til et møde mellem parterne.

Advokat Tove Dahl skrev den 1. juli til Fredningsnævnet på Kresten Bergsøes vegne.

- På Kresten Bergsøes vegne fremsætter jeg herved forslag til alternativ stiføring.

- Stien har indgang fra P.E. Rasmussens vej, hvor fra der etableres en trappe til toppen af haven. Trappen afsluttes med en tidsstyret port. Stien i den nordlige ende af haven afskærmes af en rosenbuegang, der sikrer, at trafikken holdes på stien, men som giver frit udsyn. Der etableres et udsigtspunkt midt for; det afskærmes af et smedejernsgitter; træer beskæres over en år række til yderligere forbedring af udsynet. Toppen af trappen ned fra barokhaven bygges ud, så der er udsyn over hele østsiden af parken og til søen. Langs stien efter trappen etableres rosenbuegang for at styre trafikken ind i skoven - eller til den alternative udgang til offentlig sti, afsluttet med tidsstyret port. Nonnernes bedested hegnes med smedejernsgitter for at undgå, at det anvendes som rasteplads. Dette stiforløb vil give offentligheden en væsentlig bedre oplevelse af barokhaveanlægget og dets sammenhæng med bygningerne og søen end den nuværende sti (og den sti, fredningsnævnet har anvist som alternativ i udkastet til fredningskendelse), skriver Tove Dahl.

Reelt er der tale om et gammelt forslag. Forslaget var på bordet lige inden Kresten Bergsøe lukkede portene som følge af offentlighedens overtrædelser af fredningsbestemmelserne, hvilket kulminerede med et overfald på Farumgårds gartner, hvorefter sagen er buldret frem og tilbage.

»En fredelig udgang på sagen«

Fredningsdommer Ulrik Finn Jørgensen har på baggrund af Kresten Bergsøes forslag indkaldt til et møde mellem parterne. Den 23. juli skrev han til Furesø Kommune og Advokat Tove Dahl.

- Fredningsnævnet står over for i løbet af ganske kort tid at træffe afgørelse i sagen. Der har i den seneste korrespondance været nævnt to temaer, dels linjeføringen dels skiltning/hegning. Det fremgår af det udkast til afgørelse, der har været sendt i høring, hvad nævnets opfattelse af retsstillingen er. Eventuelle ændringer vil derfor alene være for at imødekomme ejerens ønsker, men en "fredelig udgang på sagen" kan også være et mål i sig selv, skriver fredningsdommeren.

Mødet blev holdt torsdag den 26. august. Hverken Kresten Bergsøe eller Furesø Kommune ønsker på nuværende tidspunkt at kommentere på den nye udvikling i den efterhånden fire år gamle konflikt.

