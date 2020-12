Se billedserie Billederne er fra torsdag, hvor Falck åbnede sit testcenter i Farum Arena. Denne dag blev 982 personer testet. Foto: Jan F. Stephan

Send til din ven. X Artiklen: Nyt testcenter: Her blev over 4000 borgere testet på fire dage Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Nyt testcenter: Her blev over 4000 borgere testet på fire dage

I sidste uge flyttede Falck sit testcenter i Farum, så der kan testes dobbelt så mange. Også i Værløse blev en sportshal taget i brug som midlertidigt testcenter

Furesø - 23. december 2020 kl. 07:25 Af Louise Mørch Vilster Kontakt redaktionen

coronatest I sidste uge blev sportshaller taget i brug i Furesø for at lette presset på de øvrige centre i Region Hovedstaden, hvor det efterhånden var svært at få en tid inden jul. Falck flyttede det gratis teststed fra Farums industrikvarter til sportshallen Farum Arena, da der dermed kunne testes over dobbelt så mange fra knap 700 til 1500 daglige test. Det er en såkaldt hurtigtest, hvor borgerne får svar, inden de forlader stedet, og hvor der ikke kræves tidsbestilling.

Derudover åbnede Furesø Kommune i samarbejde med Region Hovedstaden i sidste uge et midlertidigt testcenter i Værløsehallen, som var åbent fra den 18.-22. december, og hvor der blev brugt PCR-test. Her kunne 300 personer blive testet dagligt.

Mange klar til at hjælpe Tal fra Falck viser, at der har været stor interesse for at få taget en hurtigtest i Farum Arena, og flest fandt vej om fredagen, hvor Falck fik testet 1272 borgere. Der er i alt blevet testet 4335 borgere fra torsdag til søndag i Farum Arena.

Hos Falcks pressetjeneste fortæller Lisbeth Nedergaard, at det har været let at finde folk, der ville hjælpe med at teste i de mange testcentre, der er skudt op rundt i landet. På landsplan har de fået over 3500 ansøgere til 1000 timelønnede stillinger.

"Det har været enorm let, folk har næsten stået i kø for at hjælpe. Folk knokler i en døgndrift, og det er en virkelig bred skare af mennesker, der er troppet op for at hjælpe," siger hun og nævner, at der i Farum blandt andet er en pilot, der har meldt sig til at teste, så han måske kan komme hurtigere tilbage på arbejde.

Indtil videre er der testcenter i Farum Arena indtil den 3. januar, men Lisbeth Nedergaard fortæller, at Falck står klar til at forlænge.

"Vi er klar til at forlænge, hvis det er, men vi ved ikke, hvad der kommer til at ske," siger hun.

Flest 50-59 -årige smittet Tal fra Statens Serum Institut viser, at incidenstallet for Furesø nu ligger på 448 (søndag red.), og at der fra søndag til søndag har været 183 nye tilfælde af smittede borgere. Det har længe været de 10-19-årige, der i Furesø har haft de højeste smittetal, men selvom de stadig ligger højt, var der i den forløbne uge flest smittede blandt de 50-59-årige. I den aldersgruppe var der 38, der var testet positiv med covid-19, mens der var 32 i aldersgruppen 10-19 år.

Furesø-borgere med covid-19 fra den 13.-20. december 0-9 år: 22

10-19: 32

20-29: 27

30-39: 23

40-49: 23

50-59: 38

60-69: 13

70-79: 2

80-89: 1

90+: 2

Kilde: Statens Serum Institut