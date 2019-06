Se billedserie Legepladsen i gården tænkes flyttet for at gøre plads til denne bygning, som skal indeholde skoletorv, ungemiljø og toiletter. Bygningen skal knytte skolens mange forskelligartede bygninger bedre sammen.

Nyt skoletorv skal binde Hareskov Skole bedre sammen

Furesø - 08. juni 2019 kl. 11:10 Af Mikkel Kjølby Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

17,4 mio. kr. har Furesø Kommune sat af til at opgraderer den nedslidte skole i Hareskov. Nu har arbejdsgruppen afsluttet sit arbejde, og Udvalget for Skole og Ungdomsuddannelse har enstemmigt vedtaget byggeprogrammet, som skal danne grundlaget for udbuddet.

- Når vi sætter forældre og skolefolk sammen, kommer der altid kreative løsninger. Jeg er enormt glad for, at forældrene og lærerne i arbejdsgruppen i samarbejde med kommunale ejendomme har fundet denne model, som er et skridt fremad mod at forene Hareskov Skoles mange bygninger, siger udvalgsformand Henrik Poulsen (S).

I efteråret 2017 indledte en gruppe forældre en kampagne for at gøre opmærksom på trange, utidssvarende og visse steder decideret uhumske forhold på den 100 år gamle skole. Henrik Poulsen og partikollegaen Lene Munch-Petersen tog imod tilbuddet om en rundvisning. Det gjorde så stort et indtryk på dem, at trangsrækkefølgen for renovering af kommunale ejendomme blev ændret, og 17,4 mio. kr. blev alokeret til en renovering af skolen.

Hovedpunktet i planen er, at der skal etableres en bygning i gården mellem lærerværelset og hovedbygningen. Bygningen skal blandt andet indeholde et skoletorv og ungemiljø. De nedslidte pavilloner ind mod FFOen nedrives til gengæld.

- Indenfor budgetrammen kunne man lave et skoletorv, som kunne blive det mødested, som man mangler på Hareskov Skole. Et sted, hvor man kan slappe af og holde fællesmøder. Og så ville arbejdsgruppen meget gerne af med pavillonerne, som ikke er egnede til undervisning. For de øvrige lokaler bliver der gjort noget ved ventilationen og opretning af lokalerne. Men den store ombyging med nedbrydning af vægge bliver der ikke tale om, forklarer Henrik Poulsen.

Skoletorvet, som også får toiletter og elevator, etableres, hvor der i dag er en legeplads. Men det er der råd for.

- Tanken er, at legepladsen kan genetableres der, hvor pavillonen i dag, siger Henrik Poulsen, som erklærer sig ovenud tilfreds.

- Hareskov Skole er et sammensurium af bygninger. Det kan aldrig blive en stilren skole. Men det her er et skridt på vejen til at skabe et centrum.