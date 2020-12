Nyt samarbejde skal mindske coronaledighed hos akademikere i Furesø

"Ideen med kampagnen er, at små og mellemstore virksomheder kan blive klogere på, hvordan akademikere kan bidrage i deres virksomheder. Det kan være en stor mundfuld at kaste sig ud i en ny ansættelse. I stedet kan man gøre sig erfaringer med at få hjælp til mindre, afsluttede opgaver," siger Birgit Ritter, formand for Furesø Erhvervsforening.

Og det kan godt betale sig at ansætte en akademiker. Undersøgelser viser, at det har en positiv effekt på de små og mellemstore virksomheders vækst - både i omsætning og i antallet af medarbejdere samt virksomhedernes overlevelse - når de ansætter den første akademiker.

Det er målet, at især de lokalt forankrede små og mellemstore virksomheder, som står overfor en udfordring eller har en konkret opgave, der skal løses, kan ansætte en ledig akademiker i en kortere periode for eksempel fire uger.

"Vi er en kommune med et højt uddannelsesniveau, og der er derfor også mange spændende profiler mellem vores ledige. De brænder efter at komme ud og bruge deres kompetencer. Virksomhederne kan for eksempel få hjælp til opgaver inden for økonomi, sociale medier, digitalisering, bæredygtighed eller noget helt andet", siger Hasan Yilmaz (A), formand for Udvalg for beskæftigelse og erhverv.