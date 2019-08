Direktør Nighat Kamal glæder sig over det nye samarbejde med Vestforbrænding og Furesø Kommune.

Send til din ven. X Artiklen: Nyt samarbejde om fjernvarme på vej Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Nyt samarbejde om fjernvarme på vej

Furesø - 09. august 2019 kl. 10:36 Af Mikkel Kjølby Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Der har været blæst om fjernvarmen i de sidste par år, men nu begraves stridsøksen. Det sker i kølvandet på en afgørelse ved domstolene, der sikrer Farum Fjernvarme forkøbsret til en transmissionsledning.

- Den nye aftale gør, at vi lukker den gamle strid og er inde i en positiv proces omkring transmissionsledningen, som vi åbner for tredjepart, hvilket baner vejen for øget forsyningssikkerhed og grønnere varme samtidig med, at der fokuseres på mulighederne for billigere varme, siger Nighat Kamal, direktør for Farum Fjernvarme.

Farum Fjernvarme har indgået aftaler med Vestforbrænding og Hillerød Forsyning, som giver adgang til transmissionsledningen mellem de to værker og tilhørende anlæg. Med aftalerne er der taget et vigtigt skridt mod et godt samarbejde om brug af transmissionsledningen, som Farum Fjernvarme købte tilbage i 2016. Med købet fulgte også en forpligtelse til at sørge for, at ledningen indgår i det regionale forsyningsnet.

- Vi har lagt os i selen for at sikre, at ledningen kommer i spil i det regionale transmissions- og forsyningsnet, så fjernvarmekunderne kan få glæde af vores samarbejde med blandt andre Vestforbrænding og Hillerød Forsyning, fortsætter Nighat Kamal.

Farum Fjernvarme har i forbindelse med sagen fået en del penge retur. De penge er udbetalt til kunderne.

- Vi fik en masse penge tilbage, fordi vi havde betalt overpris. De penge er sendt tilbage til forbrugerne. Desuden vil transmissionsledningen begyndte at generere indtægter, og der vil være mulighed for at sende billig varme igennem ledningen ikke kun til kunderne i Farum, men også i andre byer, forklarer Nighat Kamal og fortsætter:

I 2018 blev Farum Fjernvarme ramt af stigende gaspriser og et bortfaldet tilskud til Hillerød Forsyning. Det gav priserne et ordentlig hak opad, men allerede nu har Farum Fjernvarme sænket prisen med 10 procent, og mere vil følge.

- På sigt vil det blive billigere for vores kunder, siger Nighat Kamal.

Transmissionsledningen kan også blive et stort aktiv, hvis det lykkes for Farum Fjernvarme at komme igennem med planerne om en varmepumpe ved Farremosen i Allerød.

Aftalen om transmissionsledningen glæder også Vestforbrænding.

- På Vestforbrænding er vi meget glade for, at vi med så brede aftaler vil være i stand til at samarbejde om levering af miljørigtig og billig affaldsbaseret fjernvarme til gavn for klima, miljø og forbrugerne, siger energichef Per Wulff.

Ole Bondo Christensen (S) er ikke kun Furesøs borgmester, men også formand for bestyrelsen i Vestforbrænding. Han hilser aftalen velkommen.

- Med aftalen er der nu mulighed for at kunne levere billig og miljørigtig affaldsvarme til flere borgere i Furesø. Vi vil gerne gå foran med den grønne omstilling og her er det helt afgørende, at vi kan samarbejde på tværs af kommuner og forsyningsselskaber, siger Ole Bondo Christensen.