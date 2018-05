Rema 1000 på Frodes Plads. Restaurant på Akacietorvet. Færdiggørelse af renovering af Farum Hovedgade med ny asfalt.

Nyt liv på vej til Farum Hovedgade

Furesø - 05. maj 2018 kl. 15:24 Af Mikkel Kjølby Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Renoveringen af Farum Hovedgade samt planerne for Frods Plads har efterhånden stået på i en rum tid, men nu er der tegn på, at der er ved at ske ting og sager.

Ikke mindst med projektet på Frodes Plads. Her har Korf Ejendomme arbejdet på at erstatte den tomme Euro Spar med en Rema 1000.

Det har været en lang proces, men det har sin årsag.

- En af udfordringerne har været, at det første oplæg indebar et stort indkig fra hovedgaden ind til parkeringspladserne på grunden. Vi arbejder på at få skabt et torvemiljø, som bliver mere åbent end i dag, men samtidig giver mulighed for at samles, fortæller Egil Hulgaard (K) formand for udvalget for Byudvikling og Bolig.

Udvalget skal på det kommende møde forholde sig til et nyt skitseprojekt for Frodes Plads.

Borgerne får også mulighed for at give input ved et borgermøde i slutningen af maj eller begyndelse af juni måned.

Længere ned af Farum Hovedgade på Akacietorvet arbejdes der på at fylde et tomt butikslokale i den tidligere grønthandler ud med en restaurant. Det åbner den nuværende lokalplan ikke mulighed for.

- Vi kigger på om det er muligt at give en dispensation indtil lokalplanen kan ændres, så der kan åbne en restaurant på Akacietorvet, lyder det fra Egil Hulgaard.

Furesø Kommunes renovering af hovedgaden nærmer sig desuden sin afslutning. I den kommende tid bliver der lagt ny asfalt.

- Målet var et smukt gaderum i harmoni med sin historie - en gade, der indbyder til samvær, og som er tryg at færdes i for gående, cyklister og bilister. Det smukke har været svært at få øje på henover vinteren, hvor strækningen fra Williams Plads til Akacietorvet har stået med ujævnheder, kanter og en grov asfalt, men nu er der lys forude, fortæller Ellen Hvidt Thelle, centerchef i Center for By og Miljø.

I december 2017 blev der sat et foreløbigt punktum i renoveringen af den gamle handelsgade med nye cykelstier, kantsten og overkørsler. Vinterkulden betød, at det var for koldt at lægge det øverste lag med fint asfalt med det samme.

Nu kan asfaltmaskinerne endelig rykke ud på Farum Hovedgades cykelstier og vejbaner med det øverste lag med fint asfalt og ekstra hastighedsdæmpende bump, så hastigheden i hovedgaden kan komme ned på max 40 km/t, og 30 km/t på strækningen mellem Farum Gydevej og Hestetangsvej.

- Snakken i butikkerne må forståeligt nok have handlet om tilstanden af vejen, og jeg kan godt forstå utålmodigheden hos beboere og erhvervsdrivende. Farum Hovedgade er en central trafikåre for både beboere, erhvervsdrivende, kunder og skoleelever m.fl., og vi glæder os til at kunne sende dem ud på en hovedgade, der er en fornøjelse at færdes på«, slutter Ellen Hvidt Thelle, der håber på, at det gode vejr holder. Udlægningen af asfalt kræver nemlig tørvejr og varmegrader på mellem 10-12 grader over en længere sammenhængende periode.