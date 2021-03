Se billedserie Helin Hair kommer til at ligge centralt på Bymidten med den nye placering. Foto: Louise Vilster

Nyt liv i Skoringens tidligere lokaler

Skobutikkens lejemål på Værløse Bymidte bliver overtaget af Helin Hair, der ønsker en bedre placering

Furesø - 25. marts 2021 kl. 19:47 Af Louise Mørch Vilster Kontakt redaktionen

Der kommer nu liv igen i Skoringens tidligere lokaler på Værløse Bymidte. Det er frisørsalonen Helin Hair, der flytter fra Bymidten 40 til Bymidten 60. Det bekræfter indehaver af Helin Hair, Sipan Issa, som fortæller, at de åbner op i de nye lokaler til maj.

"Vi flytter for at få en bedre placering. I stedet for at ligge nede i bunden af Bymidten kommer vi længere op," siger han.

Helin Hair ligger derudover i Farum, Kokkedal og Allerød. Det er Værløse Almennyttige Boligselskab, VAB, der står for udlejningen, og formand Niels Teinhart fortæller, at der har været flere, der har været interesseret i lejemålet.

"Interessen har været god, og vi havde egentlig lejet det ud, men så sagde de nej, da lokalet var for småt," siger Niels Teinhart.

Ikke Hennes & Mouritz Indehaveren af Skoringen opsagde lejemålet for at gå på pension, og Niels Teinhart havde regnet med, at der ville komme en anden skobutik.

"Jeg tror også, at det ville være sket, hvis det ikke var for corona," siger han.

Han glæder sig nu over at få en lejer ind, der ikke bare kan erstattes af nethandel. Derfor mener han også, at Værløse Bymidte skal udvikle sig henimod flere specialbutikker og spisesteder i stedet for kæder.

"Det er vigtigt at få butikker ind, der ikke er i konkurrence med nethandel og gerne butikker, der også kan have pakkeudlevering. Vi skal ikke prøve at tiltrække en kæde som for eksempel Hennes & Mouritz, for det vil ikke kunne løbe rundt. Jeg synes, at vi på Bymidten er ved at finde en god niche med restauranter og specialbutikker, og jeg synes, at det ser lysere ud for Bymidten, end det har gjort længe. I modsætning til et storcenter kan Bymidten byde på mere nærvær og kvalitet," mener han.