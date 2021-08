Nyt event: Hold hjernen i gang på biblioteket

"Ved at gå en mindful-tur rundt om Farum Sø med stresslægen Trine Rønnov og litteraturformidler Ann-Lisbeth Holm, får man redskaber til at blive mere nærværende samtidig med, at man bliver inspireret til at gå nye veje, der holder hjernen skarp," skriver Furesø Biblioteker i en pressemeddelelse.

I 2050 vil antallet af ældre over 80 år være tredoblet. Mange får derfor flere aktive år, efter de går på pension. Men hvordan holder vi vores hjerne frisk så længe som muligt? Forskning viser, at fysisk aktivitet, mental stimulering og socialt samvær er vigtige elementer, og det er aldrig for sent at gå i gang. Derfor deltager Furesø Bibliotek i projektet 'Hold Hjernen Frisk', der er støttet af Nordea-fonden. Projektet har til formål at omsætte forskningsbaseret viden til konkrete aktiviteter, der kan inspirere seniorer til at holde hjernen frisk - hele livet.