Det er både muligt at blive cykelguide eller blot at deltage som cyklist. Foto: DGI Foto: Bo Nymann/free

Nyt cykelfællesskab skal være for alle uanset alder og form

Furesø - 08. juli 2021 kl. 07:42

motion Et nyt samarbejde mellem DGI Nordsjælland og Frivilligcenter Furesø skal få flere ud at cykle uanset alder og form. Projektet hedder 'Cykel Fællesskab i Furesø', og alle kan være med uanset cykeltype, påklædning, alder, form og figur. Alle cykelture ledes af to cykelguider og der afsluttes altid samlet med kaffe og hygge.

Det er enten muligt at melde sig til som en del af cykelfællesskabet eller at blive frivillig cykelguide.

"Som cykelguide vil du sammen med en anden frivillig, komme til at stå for cykelturen. Det vigtigste er, at du vil cykle en tur og gerne vil cykle sammen med andre. Turene skal være for alle og i et tempo, hvor alle kan følge med, det vil ikke være kilometerne i benene, der tæller. Tidspunktet bestemmer I selv, og vi sørger for at annoncere hvornår og hvorfra de finder sted," fortæller Line Kromann, Idrætskonsulent, DGI Nordsjælland i en pressemeddelelse.

DGI har allerede etableret cykelfællesskaber i København, Sundby, Nordhavn og Valby. Inden turene bliver de frivillige cykelguides klædt på til at gennemføre turene på en god måde. Det kan både være undervisning i planlægning af turene, sikkerhed på en cykel, at cykle i grupper, undervisning i at lappe en cykel på vejen samt hvad de ellers måtte have af spørgsmål.

Er du interesseret i at komme med i et cykelfællesskab eller at blive frivillig cykelguide, så kontakt frivilligcenteret på info@frivilligfuresoe.dk eller læs mere på deres hjemmeside www.frivilligfuresoe.dk