Nyt ansigt i Café Cassiopeia i Galaksen

"Ved et enormt heldigt sammentraf stod Galaksen og manglede en ansvarlig i Cassiopeia, netop som Frk. Fryd desværre lukkede. Jeg elsker lokalområdet, så det var oplagt for mig at søge over i Galaksen, hvor de heldigvis så mig som et rigtig godt match," fortæller Michelle Lykke Olsen.

Michelle skal stå for den daglige drift og skal sørge for både morgenmad, frokost, luksuskaffe og hjemmebag samt forplejning ved møder og events. Fra januar 2022 vil Michelle også stå i spidsen for fællesspisning i Café Cassiopeia, som er en tradition, der har været lagt på hylden en tid på grund af corona. Men nu er Michelle og resten af Galaksemandskabet klar til at genoptage konceptet i 2022.

