Se billedserie Martin Axkær står bag Zider, som indtil videre kun har været åbent for take away. Foto: Louise Vilster

Nystartet café åbner for første rigtige gæster

Caféen Zider opstod midt i en coronatid og har de seneste måneder kørt med take away. Nu ser indehaver Martin Axkær frem til at få de første siddende gæster og få gang i arrangementer

Furesø - 21. april 2021

Til de flestes overraskelse blev det pludselig muligt for caféer og restauranter at åbne op for indendørs gæster allerede den 21. april i stedet for 6. maj. Hos den nystartede café Zider på Værløse Bymidte havde de allerede forberedt sig på udeservering fra onsdag i denne uge, og indehaver Martin Axkær ser nu frem til også at byde de første siddende gæster velkommen indenfor i caféen.

"Det er det, vi har gået og ventet på. Indenfor har vi stillet bordene coronavenligt, og der kan være mindst 40 gæster mens, at vi stadig overholder kravene. Udenfor kan vi have 20-30 gæster," siger han.

Giver ingen mening Martin Axkær er lettet over, at regeringen har valgt at droppe kravet om coronapas ved udendørs servering, da det vil være svært og tidskrævende at holde styr på i modsætning til frisører, som har færre kunder i løbet af en dag. Nu håber han også, at reglen om bordbestilling mindst 30 minutter før bliver opgivet.

"Det giver ingen mening, hvis folk kommer forbi caféen, og at de så skal vente en halv time, og jeg tror også, at de fjerner det. Men i første omgang glæder jeg mig over, at de er gået over til udeservering uden coronapas. Indenfor er det lettere at holde styr på," mener han.

Zider slog for første gang dørene op den 23. januar i år med take away, og der har været stor interesse for byen nye café. Martin Axkær har tidligere fortalt, at det skal være et nyt samlingssted i byen. Derfor er han allerede langt med at planlægge forskellige arrangementer i caféen som for eksempel musik og foredrag.

Folk er sultne "Take away er det stik modsatte af, hvad stedet skal være. Det gode er, at folk er meget sultne efter at komme ud. Der er dagligt folk, der har stikket hovedet ind og spurgt, hvornår vi åbner rigtigt, og de siger hold op, hvor vi glæder os til at komme herned," siger han.

Der har dog været god efterspørgsel på take away, hvor især romkuglerne, der er kåret til landets bedste, er populære. Derudover har Zider også solgt fadøl og cocktails to go, og som noget nyt har caféen indgået et samarbejde med det lokale Neighbourhood Brewing Company om at sælge deres øl. Derudover er der sandwich og tapas på menuen.

Inden udmeldingen i sidste uge om de løftede restriktioner var der allerede nogle, der havde reserveret bord fra den 6. maj, og Martin Axkær har allerede fået tilkendegivelser fra folk, der kommer ned i weekenden. Da Furesø Avis fanger ham, har han derfor travlt med at gøre det hele klar, og han glæder sig til åbningen.

"Det er det, vi har set frem til," siger han.