Nu er skraldespandene både grønne og lukkede rundt om Farum Bytorv. Sidstnævne egenskab forhindrer fugle i at hente madaffald op fra spandene og dermed også mundbind. Foto: Jens Berg Thomsen

Nye skraldespande forhindrer fugle i at sprede mundbind

Madrester er populært hos fuglene på bytorvet, men det har nye lukkede skraldespande sat en stopper for

"Det er en ret simpel årsag. Vi har krager, måger og andre fugle, der har for vane at tage madrester op fra skraldespandene," siger centerchef Kenneth Bareholdt.

"Og i takt med, at mundbindene for alvor har spredt sig betyder det, at de efterladte mundbind kommer med op, når fuglene har været på spil i skraldespandene. Det sker, selvom folk pænt har puttet affaldet ned i skraldespandene, og det forhindrer de nye," siger han.