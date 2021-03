Syvstjerneskolen i Værløse får fra 2022 omkring otte nye elever per årgang fra Lille Værløse Skole. Arkivfoto: Jens Berg Thomsen

Nye skoledistrikter bekymrer skolebestyrelser

Nye skoledistrikter skal skabe større mangfoldighed på skolerne. Men på Lille Værløse Skole frygter skolebestyrelsen, at de kommer til at mangle børn, mens de på Solvangskolen i Farum er bekymret for, at sprænge normeringen på 28 elever per klasse

Furesø - 13. marts 2021 kl. 07:42 Af Louise Mørch Vilster Kontakt redaktionen

Der skal være en mere mangfoldig fordeling af elever på skolerne i Furesø Kommune. Derfor er der planer om at ændre på skoledistrikterne i både Farum og Værløse, som flytter elever til en anden skole. For Lille Værløse Skole betyder det, at der fremover vil være 20 elever færre per årgang, som i stedet fordeles på Syvstjerneskolen og på Søndersøskolen. I Farum betyder ændringerne, at de nye årgange på Solvangskolen vokser med 9-10 børn, mens Stavnsholskolen og Lyngholmskolen hver vil miste 4-5 børn per årgang i deres distrikter. Den eneste skole, der ikke er omfattet af ændringerne er Hareskov Skole.

Burde have ventet Ændringerne af skoledistrikterne er en del af handleplanen "Det gode børneliv - løft af alle skoler", og forslaget sendes nu i høring i skolebestyrelserne. Herefter træffer Udvalg for skole og ungdomsuddannelse samt byrådet en beslutning på møder i juni. Hvis forslaget bliver vedtaget træder de nye skoledistrikter i kraft fra skoleåret 2022/2023, og vil have fuld effekt efter ti år. Det gælder derfor kun for kommende skolebørn.

Hos Furesø Avis har vi forhørt os hos tre forskellige skolebestyrelser, hvor der er forskellige holdninger og bekymringer til ændringerne. Hos Lille Værløse Skole mener formand for skolebestyrelsen, Majbritt Sørensen, at kommunen burde have ventet med de nye skoledistrikter. Det skyldes, at skolen modtager elever fra Jonstrup fra 2. klasse, og hvis befolkningsprognoserne ikke holder, kan de miste endnu flere elever.

"Vi synes i bund grund, at man skal skulle have ventet lidt. De lægger op til at tage svarende til en klasse på vores skole, og så er det en forudsætning, at befolkningsprognosen for Jonstrup holder. Vi har allerede oplevet, at prognosen sagde, at der ville komme to 0. klasser i Jonstrup, hvor der kun kom én. Det er hele forudsætningen for, at vi bliver fyldt, så vi kan være lidt nervøse for, at vi kommer til at mangle børn," siger hun.

Har vendt elevtal Det er blandt andet hele Bymidten og Toftebo, der fremover bliver en del af distriktet for Syvstjerneskolen, mens en del af Kirke Værløsevej og Vesterbo flytter til Sønderskolens distrikt. Majbritt Sørensen fortæller, at de på Lille Værløse Skole har oplevet elevfremgang de seneste år, og at skolen derfor er inde i en god udvikling. Det er også en af grundene til, at hun gerne så, at kommunen venter med en ændring af distrikterne. Skolen mister samtidig de midler, som følger med hver indskrevet elev.

"For fem år siden nåede vi et lavpunkt, hvor vi kun havde én klasse per årgang, men siden har vi arbejdet systematisk med at være en skole, der handler, hvis en forælder har en bekymring. Det kan for eksempel være, hvis der kommer et nyt barn ind i klassen, som ændrer på dynamikken, så bliver der handlet hurtigt ved at sætte ekstra ressourcer ind. Jeg kan sagtens se behovet for diversitet, men jeg synes, at vi gør et godt stykke arbejde med de børn, vi har, og det er også en af grundene til, at jeg selv har børn på skolen," siger hun.

Da der er frit skolevalg, regner Furesø Kommune med, at det ikke er alle elever, der vil vælge at gå på skolen i deres nye distrikt, og Majbritt Sørensen mener, at det også er en mulighed, da mange af børnene bor så tæt på Lille Værløse Skole.

"Dem der skal gå på Syvstjerneskolen kan kigge over på Lille Værløse Skole, men de skal cykle i den modsatte retning. Vi håber på stadig at kunne tiltrække nogle af børnene," siger hun.

Skal give mening På Syvstjerneskolen står de til at modtage omkring otte elever per årgang fra Lille Værløse Skole, og formand for skolebestyrelsen, Thomas Aistrup, er generelt positiv over for ændringen af skoledistriktet.

"Vi synes, at det er super, hvis vi får en mere blandet sammensætning, så det har vi ikke noget problem med. Set fra vores skole har vi ikke forslag til ændringer, det vigtigste er, at vi er et godt og relevant tilbud for alle børn og forældre i skoledistriktet, og at de vælger os til frem for at vælge privatskoler. Vi er dog af den overbevisning, at forskellen på skolerne i Furesø ikke er særlig stor, men vi synes stadig, at det er en god idé" mener han.

Thomas Aistrup tilføjer dog, at de nye skoledistrikter også skal give mening for børnene, og at det kan være en svær øvelse i en kommune som Furesø.

"Man kunne have et issue med, at et ens barn bor 50 meter fra Lille Værløse Skole, men skal gå på Syvstjerneskolen. Det kan godt se lidt pudsigt ud, og jeg kan godt se, hvis det ikke giver mening for nogle. Derfor er der også en forventning om, at nogle vil bruge det frie skolevalg," siger han.

Bryde klasser op I Farum er det planen gradvist at øge Solvangskolens distrikt med gennemsnitligt 9-10 børn per årgang, som tages ligeligt fra henholdsvis Stavnsholtskolen og Lyngholmskolen. Det skyldes ændringer i skoledistriktet for bestemte adresser i Farum Midtpunkt samt på Ryttergårdsvej og Nordvænget.

For Hans Henrik Lomholt, der er formand for skolebestyrelsen på Solvangskolen, er det ikke ligetil at ændre på skoledistrikterne. Han er umiddelbart positivt stemt over for idéen, men advarer samtidig om, at de ekstra elever kan sprænge den lovmæssige normering på 28 elever i en klasse.

"Vi skal holde tungen lige i munden med disse justeringer, der lægges op til. Det er ikke nødvendigvis små greb. I nogle klasser er man allerede tæt på de 28 elever, så det kan stille os i en situation, hvor man er nødt til at bryde klasser op eller søge dispensation for de 28 elever hvert år. Jeg synes i forvejen, at 28 elever er rigeligt med kun én lærer og at gå ud over grænsen, er den forkerte vej at gå," siger han.

Hans Henrik Lomholt peger derudover på, at børn fra ressourcestærke hjem også kan være udfordret, og at der derfor skal tænkes hele vejen rundt.

"Det her handler, efter min mening, ikke kun om en bedre socio-økonomisk fordeling. Der er også andre elementer, der spiller ind. På Solvangskolen vil vi gerne have et mere helhedsorienteret blik på forandringen, så vi ikke om et år eller to står i en situation, hvor der er brug for at rulle det hele tilbage til, hvor vi er i dag," mener han.