Hos Seniorbofælleskabet Hjorteparken i Farum er der i øjeblikket 56 på en såkaldt interesseliste. Foto: Louise Mørch Vilster

Nye seniorbofællesskaber bliver hurtigt fyldt op

Selvom der er fire nye seniorbofælleskaber i Furesø, er der ingen problemer med at finde beboere, da der er lange ventelister. Det er vigtigt ikke at vente for længe, siger bestyrelsesmedlem

Furesø - 17. november 2020 kl. 07:16 Af Louise Mørch Vilster Kontakt redaktionen

I Furesø Kommune er der inden for de seneste år blevet bygget to seniorbofællesskaber, mens to andre er ved at blive bygget. Tre af dem består af lejeboliger, mens det sidste er ejerboliger, og fælles for dem er, at det ikke har været svært at afsætte boligerne. I Farum er Seniorbofællesskabet Midgård ved at blive bygget, og der forventes indflytning til april 2021. Der er tre ledige boliger, og til dem er der en interesseliste på 34 personer, fortæller bestyrelsesmedlem Jette Adolphsen.

"Interessen er stor, og vi regner med at være fuldtallige til jul. Vi har rigeligt at tage af, men vi har en lang optagelsesproducere, da vi gerne vil have en god blanding af mænd og kvinder og ældre og yngre," siger hun.

Almene boliger Hos det andet seniorbofællesskab i Farum, Hjorteparken, er der lige nu 56 personer på interesselisten til lejeboligerne, mens der til ejerboligerne i Seniorbofællesskabet Laanshøj er 14 personer på listen.

"For et halvt år siden havde vi 80 på venteliste, men mange fandt noget andet i mellemtiden. Derfor har vi aktuelt 14 på venteliste," siger Finn Steen-Andersen, der er bestyrelsesformand i Laanshøj.

Det sidste af de nye seniorbofællesskaber ligger også i Kirke Værløse og hedder Ydungaard, og her er det i stedet det almennyttige boligselskab DAB, der står for at finde lejere til de sidste 16 boliger. De første 20 lejere er fundet i den oprindelige gruppe, der viste interesse for bofællesskabet, da det kom på tegnebrættet tilbage i 2013.

"Der er i almindelighed efterspørgsel efter almene boliger, så alene det gør dem eftertragtede. Og især i en kommune som Furesø, kan man forestille sig, at der er en overrepræsentation af ældre, der gerne vil afvikle deres ejerbolig. I løbet af den næste måned finder vi de sidste 16 lejere, og der har vi masser på venteliste, så jeg kan ikke forestille mig, at det bliver et problem," siger udlejningschef i DAB, Dennis Kristensen.

Speed-dating I modsætning de tre andre seniorbofællesskaber handler det hos Ydungaard om anciennitet, når der udvælges beboere, mens det hos Midgård i Farum er beboergruppen, der ud fra samtaler med de enkelte udvælger, hvem der bliver en del af bofællesskabet.

"Efter at have udfyldt et spørgeskema kommer man til samtale med bestyrelsen, og derefter er der speed-dating, hvor de nye går rundt til forskellige grupper. Fællesskabet er den højeste myndighed, så bagefter har vi fælles samtaler, før vi vælger, hvem der flytter ind, og vi bliver næsten altid enige," siger Jette Adolphsen.

Hun efterlyser dog flere enlige mænd, da hovedparten af interesselisten består af enlige kvinder. Jette Adophsen er generelt ikke overrasket over den store interesse for seniorbofællesskaber i blandt andet Furesø Kommune.

"Der er ingen i vores generation, der gider at sætte sig hen. Vi vil være aktive og holde gang i hinanden, og derfor er interessen så stor. Det er det samme over hele landet," siger hun.

Hun sætter især pris på, at seniorbofællesskaberne har hver deres profil, og derfor appellerer til forskellige typer.

"Der kommer flere profil bofællesskaber, hvor man vælger ud fra sine interesser. Når man er på jagt efter et bofællesskab, skal man gøre sig klar, hvad man ønsker. Vil man bare have nogle at hygge sig med, eller vil man bidrage med noget mere," mener hun.

Men endnu vigtigere er det at være ude i god tid, for det kan allerede være for sent, for dem der er i midt 60'erne. Det har hun selv oplevet.

"Mange synes ikke, at de er gamle nok, når de er 72 år, og de tror, at de nok skal komme ind senere. Men så kan de godt tro om igen," siger hun.

