Nye boliger i Farum rykker et stort skridt nærmere

Politikerne besluttede mandag, hvem de foretrækker skal bygge boliger på Frederiksborgvej i Farum. Efter tidsplanen går byggeriet i gang sidst på året

06. maj 2021

Der kommer til at ske store ting centralt i Farum inden for de næste par år. Hele området ved Frederiksborgvej 3-5 står over for et kommende boligbyggeri, hvor der skal bygges 90 nye lejligheder i fire etager.

Derudover skal der i den tidligere skolebygning og rådhus etableres 16 rækkehuse i de nuværende, bevaringsværdige bygninger. Sagen var på dagsordenen på mandagens møde i udvalget for natur, miljø og grøn omstilling. Her besluttede politikerne at anbefale økonomiudvalget og byrådet, at borgmesteren og forvaltningen får mandat til at sælge de to byggegrunde. Salget vil ifølge notatet til politikerne samlet indbringe kommunen 28,4 millioner kroner.

Kommet et nyt bud Projektet har nu været i udbud, og der er kommet ét bud ud over ejendomsselskabet Sophienberg, der i forvejen havde vundet et visions-og idéoplæg til området. Det andet bud kommer fra GVL Holding A/S og Forza Holding ApS, der har budt sammen, og det har udvalget valgt at gå videre med i forbindelse med udviklingen af rådhuset. Når det gælder nybyggeriet af lejlighederne, er det i stedet projektet fra Sophienberg, som politikerne anbefaler. Sophienberg har dog forkøbsret, som betyder, at selskabet kan købe ejendommene til samme pris som højestbydende. Hvis Sophienberg vælger at gøre dette, er det dog en forudsætning, at de tager udgangspunkt i skitsen fra GVL og Forza til det tidligere rådhus.

Blandt andet på foranledning af Venstre og Liberal Alliance endte de to byggefelter at blive udbudt som to forskellige projekter, da det ville give større mulighed for også at skabe erhverv som restaurant og café i rådhusbygningen. Det indgår dog ikke i projektet fra GVL Holding A/S og Forza Holding ApS, men Lars Carpens (V) synes ligesom resten af udvalget bedre om deres forslag end det fra Sophienberg.

Rådhusbygningen "Desværre er der ikke kommet nogen tilbud ind på erhverv. Men vi valgte at gå videre med projektet fra GVL, da det så mere spændende ud, end det som Sophienberg kom med. Det er et projektet, der respekterer kvaliteten i de bevaringsværdige bygninger, og gårdarealet bliver ikke omdannet til private haver. Det var også et forslag, der havde en fin beskrivelse af gangtunnellen," siger han med en henvisning til den tunnel til Kumbelhaven, som skal skabe en bedre forbindelse mellem stationsområdet og bykernen.

Når det gælder etagebygningen er der som sagt tilfredshed med forslaget fra Sophienberg, dog med den betingelse at alterne bliver lukkede.

"Med åbne altaner kan man nedefra se alt, der står på dem. Det er der problemer med mange steder, det ser ikke kønt ud," siger Lars Carpens.

De nybyggede lejligheder vil få en gennemsnitlig størrelse på 87 kvadratmeter ifølge oplægget fra Sophienberg og PLH Arkitekter. Der bliver flest små lejligheder på 53 kvadratmeter, som der bliver bygget 25 af, mens de otte største lejligheder bliver på 123 kvadratmeter. Derimellem er der mange lejligheder på 70-83 kvadratmeter, der kan henvende sig til alt fra singler, enlige forældre eller seniorer. Alle lejligheder bliver med altaner.

Ikke almene boliger Der lægges op til, at boligerne i nybyggeriet og i det tidligere rådhus bliver ejerboliger. Der bliver ingen almene boliger i blandt, da det tidligere blev stemt ned af et flertal i økonomiudvalget, hvor kun Enhedslisten ønskede almene boliger. Dengang fortalte næstformand i udvalget for bolig og byudvikling, Lene Bang S), at det ville være for sent at lave om på, og at det ud fra det nuværende projekt ikke ville passe ind i bybilledet.

"Projektet er kommet så langt, at man har tegnet det hele ud fra andre forudsætninger. Vi ønsker fremadrettet at have 25 procent almene boliger i nye byggerier, men det er vigtigt at have det med fra starten. Og det er naturligvis noget vi skal drøfte med de andre partier, når vi starter projekter op," sagde hun.

I forslaget fra Sophienberg følger også en grov tidsplan, og ifølge den vil byggeriet af lejlighederne gå i gang i december i år og stå færdigt i juni 2023.

Sagen skal nu videre til økonomiudvalget den 19. maj og afsluttes i byrådet den 26. maj. Derefter har Sophienberg to uger til at beslutte, om de vil benytte sig af forkøbsretten.