Se billedserie NB-kandidat Claus Schandorff prioriterer erhvervspolitik og uddannelsesmuligheder højt. Pressefoto

Nye Borgerlige Furesø klar med to kandidater mere til kommunalvalg

Ud over spidskandidat Søren Højberg er Lisa Thomsen og Claus Schandorff på listen

Furesø - 22. maj 2021 kl. 13:48 Kontakt redaktionen

Der vil nu være tre kandidater fra Nye Borgerlige på stemmesedlen til kommunalvalget 2021 i Furesø.

Ud over Søren Højbjerg som allerede er valgt som spidskandidat, har man nu tilføjet Lisa Thomsen og Claus Schandorff på listen over opstillede kandidater efter et digitalt opstillingsmøde i lokalforeningen 21. april.

Økonomisk ansvarlighed Lisa Thomsen er cand.merc. og har arbejdet som blandt andet ufaglært sygehjælper, sekretær i Storebæltsforbindelsen, marketingkoordinator i entreprenørbranchen og kommunikationskonsulent inden for IT.

Som mor til tre og gammel nok til at huske flere lavkonjunkturer og finanskriser, går hun op i økonomisk ansvarlighed. Som politiker har man et særligt ansvar for at investere skattekronerne med størst muligt udbytte for borgerne, lyder holdningen i en pressemeddelelse fra Nye Borgerlige Furesø.

Fokus på erhvervspolitik Claus Schandorff er 51 år og flyttede til Farum for tre år siden. Han er uddannet automekaniker, men har en bred erfaring fra jobs som IT-konsulent, underviser, chauffør, formand, befalingsmand i forsvaret, salgschef, selvstændig, kok, tjener, kalechemager og rengøringsmedarbejder.

Claus Schandorff prioriterer erhvervspolitik højt, særligt små og mellemstore virksomheder og iværksættere. Børn og unges fritidstilbud og muligheden for at uddanne sig - specielt inden for erhvervsuddannelser og håndværk - er ligeledes et interesseområde. jesl