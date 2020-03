Nyd mælkebøtterne

Vilde haver er trendy lige nu. Nogle udsår planter til insekterne. Men naturen byder selv bedst ind lige nu. For om lidt er landskabet og parker gule af mælkebøtter. Mange steder blomstrer de sammen med bellis. Nyd mælkebøtterne og deres mangfoldighed af tilknyttede insekter: Sommerfugle, humlebier, honningbier og biller. Insekterne tiltrækkes af mælkebøtte-blomstens pollen og nektar. Lav blomsterkranse sammen med børn og børnebørn. Når mælkebøtten er afblomstret, muntrer vi os med at tælle kærester, efter at have pustet godt til de mange små faldskærme.

Mange klipper græs her i foråret for at bekæmpe mælkebøttens blomster. Hvorfor bruge en masse tid og penge på at bekæmpe de flotte mælkebøtteblomster? Uanset hvad der gøres i nærområderne, vil der altid flyve mælkebøttefrø i luften. Betragt mælkebøtten som en god forsommerblomst i nærmiljøet i stedet for som ukrudt i haven. Det gør nydelsen større og livet lettere.