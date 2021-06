Se billedserie Bo Søgaard fra Jonstrup 89 glæder sig over, at hastigheden på Jonstrupvangvej nu bliver sænket med rundkørslen. Foto: Jan F. Stephan

Nybygget rundkørsel skal skabe trafiksikkerhed

Arbejdet med en ny rundkørsel i Jonstrup er nu færdigt, og torsdag blev den indviet på behørig vis. Det er især borgerforeningen Jonstrup 89, der har kæmpet for rundkørslen, som skal sænke hastigheden gennem byen

Furesø - 19. juni 2021 kl. 09:32 Af Louise Mørch Vilster

Det er ikke en hvilken som helst rundkørsel, som torsdag blev indviet med både taler og snoreklip, mens bilerne allerede havde taget rundkørslen i brug i baggrunden. Den nye rundkørsel i krydset ved Jonstrupvangvej og Søhusvej kommer til at agere byport ind til Jonstrup, og den skal hjælpe med at holde hastigheden og støjen nede på vejen. Derudover skal den også sikre, at trafikken glider mere smidigt fra Sydlejren, når de mange borgere skal ud og ind af bydelen i myldretiden.

Skulle overbevises Det er især foreningen Jonstrup 89, der har kæmpet for rundkørslen, og det blev også anerkendt i talen af borgmester Ole Bondo Christensen (S), som i spøg svang sig op til at sammenligne rundkørslen med Trafalgar Square i London.

Kommunen skulle dog først overbevises om at bygge en dyr rundkørsel, der har kostet 3,5 millioner kroner. Det har taget cirka et halvt år at bygge den, og senere kommer der et træ i midten, som bliver udvalgt af Anna Bodil Hald, der er formand for Værløse Naturgruppe.

"Tusind tak for jeres bidrag. Vi var nogle, der tænkte, at det måske ikke er strengt nødvendigt med en rundkørsel, og den er rimelig dyr sådan en. Men I fik os overbevist om, at det faktisk er rigtig godt. Det er en god måde at få trafikafvikling på, og I har været meget optaget af, at det også er en måde at få sat hastigheden i Jonstrup ned, så det bliver sikkert at færdes for gående og cyklister," sagde han blandt andet i talen.

En slæbesild i byrådet Byrådet vedtog tilbage i 2016, at Jonstrup skulle have en rundkørsel mere, men selve byggeriet blev flere gange udskudt. Et af de byrådsmedlemmer, der især har arbejdet for sagen er Jonstrup-borgeren Ole Holleufer (LA), der siden er flyttet til København og derfor ikke sidder i byrådet længere. Han var også med til indvielsen.

"Sejre har mange fædre, og der er en del til stede. En af dem er Ole Holleufer. Vi har haft svære budgetforhandlinger gennem mange år, og rundkørslen har været lidt en slæbesild. Men det lykkedes til sidst at få den hjem i 2016," sagde Ole Bondo Christensen.

Skal teste hastigheden Også Bo Søgaard fra Jonstrup89 stillede sig op på den rødbetrukkede talerstol for at sige et par ord.

"Vi er glade for, at vi er kommet så langt som med rundkørslen. Det er det første store step, og nu skal vi trykteste med de lokale borgere, om vi er kommet ned på det hastighedsniveau og sikkerhedsniveau, som vi havde forventet," sagde han.

Bo Søgaard fortalte også, at de i Jonstrup 89 først havde foreslået en mindre og billigere model.

"Vi var lidt ydmyge til at starte med, da vi foreslog en mindre rundkørsel. Men så sagde I fra kommunen, skal I have en rundkørsel, skal det være en rigtig rundkørsel," sagde han.