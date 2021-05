Hareskov IFs formand Jim Midjord omgivet af Nybolig Værløses indehavere Karen Terman og Michelle Samantha Thilo. Foto: Hareskov IF

Nybolig Værløse bliver hovedsponsor i Hareskov IF

Furesø - 15. maj 2021 kl. 11:01

Der var store smil fremme da Hareskov IF's formand Jim Midjord mødtes med Nybolig Værløses to ejere Karen Terman og Michelle Samantha Thilo fredag. Nybolig Værløse har indgået en hovedsponsoraftale med Hareskov IF for de kommende tre år, og det blev markeret i butikken i Værløse Bymidte.

Aftalen skal være med til at styrke de mange tiltag, der allerede er i gang, og som er planlagt i de kommende år i fodboldklubben med godt 700 medlemmer i Hareskovby.

- Vi er utrolig glade og stolte over at Nybolig Værløse har valgt at støtte Hareskov IF i de kommende år, siger Jim Midjord, formand for Hareskov IF, og fortsætter:

- Vores længe ventede kunstgræsbane er næsten færdig og klar til at spille på, men vi har en masse nye projekter og idéer på vej til glæde for vores medlemmer og Hareskovby, så sponsoratet fra Nybolig Værløse er en stor hjælp til at få realiseret vores drømme.

Hos Nybolig Værløse glæder ejerne Karen Terman og Michelle Samantha Thilo sig også over den nye aftale og partnerskabet med Hareskov IF.

- Vi vil gerne være synlige i lokalsamfundet, og det bliver vi nu i Hareskov IF. Klubben er den klart største forening i Hareskovby, og vi bliver dermed en del af byens største samlingspunkt, og det glæder vi os meget til, siger Michelle Samantha Hansen, indehaver af Nybolig Værløse.

Det første synlige bevis på den nye hovedsponsor aftale er, at at alle klubbens medlemmer bliver iklædt en særlig jubilæumstrøje med Nybolig logo på brystet.

- Vi glæder os til at se træningsbanerne i Hareskovby klædt i lyseblåt når alle klubbens drenge og piger er til træning, siger Karen Terman, indehaver af Nybolig Værløse.

Hareskov IF fylder 80 år i år, og jubilæet bliver blandt andet fejret med at den længe ønskede kunstgræsbane snart kan indvies. Selve jubilæumsfesten og en større officiel indvielse af den nye bane håber klubben at kunne afholde efter sommerferien, når restriktioneren tillader det.