Sussy Hasle Hansen bor tæt ved Søndersø, hvor hun ofte går ture.Hun vil gerne inspirere andre småbørnsmødre til at engagere sig i lokalpolitik. I barnevognen ligger Elias på ni måneder.

Nybagt mor stiller op til byrådet for første gang

34-årige Sussy Hasle Hansen stiller op for Socialdemokratiet til kommunalvalget. Som mor til tre børn, heraf en på ni måneder, håber hun at inspirere til, at kvinder med små børn også kan finde tid til lokalpolitik

Furesø - 07. februar 2021 Af Louise Mørch Vilster

Et helt nyt ansigt har meldt sig på banen til kommunalvalget i efteråret. Det er 34-årige Sussy Hasle Hansen fra Værløse, der stiller op for Socialdemokratiet for første gang. Det er ellers ikke fordi, at hun går og keder sig derhjemme med fuldtidsjob og tre børn, hvoraf den yngste kun er ni måneder. Men efter en opfordring fra borgmester Ole Bondo Christensen (S) var Sussy Hasle Hansen hurtig til at tage udfordringen op. På det tidspunkt var hun højgravid.

"Før det tænkte jeg, at næste valg var mere realistisk, nu hvor jeg ventede mig igen. Men Ole tog kontakt til mig velvidende om min nærtforestående familieforøgelse. Det føltes helt rigtigt, og inspirerende at han ikke så begrænsninger. og så er det altid dejligt, at andre kan se, at jeg brænder for lokalpolitik. Så at han rakte ud, gjorde udslaget," siger hun.

Ammehjerne og bleer Sussy Hasle Hansen vil derfor gerne slå et slag for, at det på trods af helt små børn er muligt for yngre kvinder at gøre en forskel i politik.

"Jeg bliver en stolt socialdemokrat, når sådan noget sker, og det taler fint ind i ligestillingsdebatten. Jeg håber, at den fortælling kan være med til at inspirere andre. både kvinder og byråd, til at se ud over ammehjerne og bleer, og barselsbobler og i stedet lægge vægt på den viden og indsigt som vi nybagte mødre også rummer. For det er et faktum at kommunalbestyrelser har svært ved at rekruttere kvinder i alderen 18-39 år," siger hun.

Sussy Hasle Hansen mener også, at der kan gøres mere for at tilrettelægge byrådsarbejdet, så forældre med små børn bedre kan være med.

"Det er vigtigt, at man kan lægge møder efter, at børnene er gået i seng, for efter klokken 20 er der ro i de små hjem. Under corona har vi også lært nye digitale muligheder, så det kan være, at nogle af udvalgsmøderne fremover kan foregå digitalt. Det håber jeg, at man kan tænke ind," siger hun.

Sussy Hasle Hansen bor i Værløse, hvor hun også er opvokset, og hun har selv gået på Lille Værløse Skole. Hun arbejder til daglig som kontrolmedarbejder i Ballerup Kommune, hvor hun beskæftiger sig med sager om socialt bedrageri. Som byrådskandidat tæller mærkesagerne 'alt det nære, som påvirker vores hverdag'. Hun er blandt andet fortaler for et større fokus på almene boliger, som sikrer, at alle uanset livssituation kan blive boende i kommunen.

"Jeg stiller op, da vi skal have hverdagen til at fungere, også når tingene ikke går, som vi havde, planlagt. Vi skal føle os trygge i, at vi ved for eksempel sygdom, arbejdsløshed eller skilsmisse, har en mulighed for at blive i det nærområde, som vi kender og holder af. Er man nødsaget til at flytte fra huset, skal der være mulighed for, at familien kan flytte videre i en almen bolig," siger hun.

Livsændrende barndom Det er ikke en sag, hun griber ud af den blå luft, men det er i stedet noget, som hun selv oplevede på forreste række som barn.

"Det er en historie, jeg selv har med mig fra barndommen, hvor jeg som fem årig oplevede at min far en morgen tog afsted på arbejde men desværre aldrig vendte hjem igen. Han døde i en arbejdsulykke og vores liv ændrede sig fra den ene dag til den anden. Min mor var nødsaget til at sælge huset og i den situation var det livsændrende for os, at kommunen kunne hjælpe med at finde en anden bolig, så hun kunne koncentrere sig om, at tage hånd om os børn" siger hun.

Sussy Hasle Hansen ser derfor gerne flere almene boliger spredt ud over hele kommunen.

"Der skal ikke kun investeres i dyre boligbyggerier som vi har set flere og flere af, og så skal de almene boliger være bedre fordelt. Det kan være svært at finde almene boliger i alle bydele og for familier betyder det noget at kunne blive i nærområdet, hvor børnene går i skole-, klub- og dagtilbud." siger hun.

Har ikke mening om alt Der er dog andet end almene boliger, der står højt på den politiske ønskeliste. Sussy Hasle Hansen brænder også for, at der er nok hænder til at passe på børnene og de ældre. Hun peger også på, at børnene for ofte vælger FFO'erne fra, når de kommer op i fjerde klasse og opefter.

"Det er ærgerligt, at de i stedet går hjem og spiller computer hver for sig, for det er vigtigt, at de har et rum til at mødes. Der er brug for at kigge ind i, hvad de unge har brug for, og lige nu ser vi, at FFO'en bliver valgt fra. Jeg savner derfor et naturligt sted, hvor børnene kan søge hen," siger hun.

Sussy Hasle Hansen har ingen problemer med at indrømme, at hun ikke har en mening om alt, og det mener hun heller ikke er nødvendigt for at sidde i byrådet.

"Vi har lidt en kultur, hvor det virker som om, at man skal have en holdning til alt. Det mener jeg ikke at vi behøver. Resten kan komme ved at være nysgerrig, åben, reflekterende og søge viden. Jeg har for eksempel ikke de store tanker om klima og miljø-området, for der er min indsigt er ikke god nok, selvom jeg naturligvis gerne vil passe på naturen. Derfor vil jeg hellere lade nogle andre med større indsigt på området om at foreslå hvordan vi konkret skal arbejde med det," siger hun ærligt.

Retfærdighedssans Noget der til gengæld går igen hos Sussy Hasle Hansen er hendes sans for retfærdighed, som ligger dybt i hende. Det går helt tilbage til barndommen, hvor hendes familie, som tidligere nævnt, i en periode måtte trække på det sociale sikkerhedsnet. Derfor frustrerer det hende også, når hun i sit arbejde som kontrolmedarbejder ser misbrug af skattekronerne.

"Jeg er meget drevet af retfærdighed. Hvis der udbetales for mange penge til borgere, der ikke er berettiget til det, så er der automatisk færre penge til dem, der har brug for dem," siger hun.

Gennem sit arbejde på beskæftigelsesområdet i Ballerup Kommune har hun også set, hvor vigtigt det er for borgerne, at de hurtigt kommer videre i beskæftigelse. Det er derfor også et område, som ligger hende nært.

"Vi skal mødes af en beskæftigelsesindsats der ser borgerne i øjenhøjde når vi har brug for hjælp til at komme ud eller tilbage på arbejdsmarkedet," siger hun.

Selvom det er noget helt nyt at stille op til byrådet er udvalgsarbejde på ingen måde fremmed for Sussy Hasle Hansen. Hun kan slet ikke lade være med at engagere sig, og hun er både næstformand i bestyrelsen på Lille Værløse Skole, bestyrelsesmedlem i Furesø Garden samt næstformand i Tivoli Garden Furesø. Derudover er hun også frivillig som natteravn. Hvor andre måske bruger tid i badmintonhallen eller fitnesscentret er det foreningsarbejdet, der er hendes hobby.

"Når jeg siger til familie eller venner, at jeg skal til møde, forstår de ikke, at jeg har overskuddet eller energien til det, men det er det, som giver mig energi. Det er min sport," siger hun.

Skal vælge andet fra Sideløbende med foreningsarbejdet har hun i mange år efteruddannet sig på deltid, og lige nu er hun i gang med en diplomuddannelse i ledelse fra CPH Business.

"Jeg har været ansat det samme sted i mange år, så det er ikke fordi, jeg skal skifte job. Men jeg kan godt lide at søge ny viden og udvikle mig fagligt og personligt," forklarer hun.

Hvis Sussy Hasle Hansen bliver valgt ind i byrådet, er hun dog helt med på, at noget andet skal vælges fra.

"Hvis jeg får muligheden, vil byrådsarbejdet ud over familien være førsteprioritet. Jeg vil udskyde de næste fag på studiet og har allerede forberedt mine bestyrelseskollegaer på, at jeg i årene der kommer, vil nøjes med at engagere mig som almindelig forælder" siger hun.

Fået Facebook-profil Og selvom Sussy Hasle Hansen er vant til at tage ansvar og har et bredt netværk, så er det nyt for hende at deltage i politiske debatter og blive et mere kendt ansigt på tværs af kommunen. Og for første gang har hun oprettet en Facebook.profil.

"Det politiske arbejde er ikke nyt, men det er første gang, at jeg skal træde op på ølkassen på de sociale medier. Inden jeg stillede op, havde jeg ikke engang en Facebook-profil. Det er ikke fordi, at jeg er en privat person, og jeg deler gerne ud af mig selv, men jeg har haft svært ved at finde ud af, hvordan Facebook skulle bruges. Men det politiske arbejde giver mig et udgangspunkt, som ikke handler om, hvad jeg spiser, eller hvor jeg rejser hen, og derfor er jeg nu så småt begyndt at blande mig i debatterne," siger hun.

På hjemmefronten er der fuld opbakning til jagten på et sæde i byrådet.

"Jeg tog en snak med børnene, og spurgte hvordan de vil have det med, at jeg stillede op. Det synes de var spændende. Min mand er altid god til at bakke mig op, og han kender mig så godt, at han ved, at det vil være den helt rette hylde", siger hun.

Blå bog: Sussy Hasle Hansen Er 34 år, og bor i Værløse med sin mand og tre børn.

Hun arbejder til daglig som kontrolmedarbejder i Ballerup Kommune.

I fritiden er hun meget engageret i forenings-og bestyrelsesarbejde på blandt andet Lille Værløse Skole og som natteravn.

Hendes mærkesager tæller især børne-og ældreområdet samt bolig-og beskæftigelsesområdet.