Nyåbnet café vil være et samlingssted

Social Grill Værløse er fjerde knopskud af et koncept, der kun har et år på bagen og findes i Sorgenfri, Birkerød og nu også Værløse og Bagsværd.

Målet er at være et socialt samlingssted.

- Vi vil helst ses som et minikulturhus og et forsamlingssted for de lokale borgere, fortæller Sophia Bardrum, der er kommunikationsansvarlig.