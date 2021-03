Nyåbnede Zider tog prisen som månedens butik: Vi er super stolte og glade

Og det var noget af en fjer i hatten for Martin Axkær, der står bag det nyåbnede sted. Zider slog dørene op så sent som sidst i januar - i år vel at mærke.

"Det er jo en svær tid for alle, og cafeen har jo endnu ikke alle de ting på hylderne, vi gerne vil. Lige nu har vi kaffe, kage og sandwwich som take away, men når vi for alvor åbner, håber vi på at blive et samlingssted, hvor nøgleordet er hygge. Her kan man sætte sig og spille et brætspil med sin familie, og vi kommer også til at holde mange arrangementer mange," siger Martin Axkær.