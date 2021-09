De unge i Furesø vil have styrket deres fællesskab blandt andet med et cafétilbud. Pressefoto

Ny undersøgelse: Furesøs unge vil se mere til hinanden

unge Henover forår og sommer har analysefirmaet Fremtidsfabrik været ude blandt unge i Furesø for at høre om deres ønsker for fremtidem i kommunen. Resultaterne er blevet præsenteret for Udvalg for kultur, fritid og idræt, og her kunne politikerne læse, at de unge ønsker mere fællesskab og et åbent cafétilbud.

"Vores samarbejde med de unge i Furesø om udvikling af vores ungdomsmiljøer skal tage afsæt i en god dialog med et bredt udsnit af unge og de medarbejdere, der er omkring dem. Rapporten er et godt stykke arbejde med en masse informationer, vi kan arbejde videre med i udvalget," siger formand for Udvalg for kultur, fritid og idræt Tine Hessner (B), der hæfter sig ved, at mange unge efterlyser et sted at mødes på deres egne præmisser.

Det samme konstaterer Muhammed Bektas (S), næstformand i Udvalg for kultur, fritid og idræt.

"Langt de fleste af dem, der har medvirket i undersøgelsen, har det heldigvis grundlæggende godt. Men det er klart, at covid-19 har sat et dybt præg på ungdomslivet den seneste tid. Nedlukningen har skabt ensomhed, usikkerhed og knuste drømme for nogle unge," siger Muhammed Bektas.

"Der er ganske enkelt et stort behov for at være sammen, og jeg ser frem til, at vi får drøftet de unges anbefalinger og sat gang i en proces," tilføjer han.

Behovet for mødesteder for unge er derfor meget aktuelt, og rapporten fastslår, at der i fremtiden bør tænkes i et åbent cafétilbud eller værested, hvor alle unge kan føle sig velkomne, og hvor de unges kultur kan udleves. Det skal være et kulturelt tilbud i synergi med de øvrige kulturtilbud, men det skal ikke defineres gennem eksisterende aktiviteter. Derimod ønsker de unge, at det formes ud fra deres behov, skriver Furesø Kommune i en pressemddelelse.

Rapporten fortæller også, at mange unge oplever, at der ikke plads til dem i det offentlige rum.Jk

