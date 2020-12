Ny udfordring til lokalt talent

Af Mikkel Kjølby

Her i Furesø kender vi ham som en ung ildsjæl, som havde en stor andel i oprettelsen af Furesø Ungeråd. Men som de fleste andre unge mennesker skulle Lasse Winther. I sommeren flyttede han til Amager tæt på sin nye arbejdsplads i DR, hvor han arbejdede med nye former for formidling. Man kunne blandt andet møde ham som vært på Ultra Nyt - en slags TV-avis for børn og unge.