Ny trafikplan for Furesø er i offentlig høring Frem til 8. april er ny trafik- og mobilitetsplan i offentlig høring

Politik Frem til 8. april kan borgerne komme med input til Furesøs nye trafik- og mobilitetsplan, der netop er sendt i høring. Planen er bygget om syv indsatsområder, der er anbefalet af borgerudvalg på støj- og trængselsområdet. I 2018 og årene frem har borgere, politikere og eksperter arbejdet sammen i to rådgivende udvalg om 'trafikstøj' og om 'trafiksikkerhed og fremkommelighed'. I 2030-målene har Furesø siden besluttet at sætte mål for både mindre CO2-udledning og mindre støj. Det er nu de resultater, som man vil høre borgernes holdning til frem til 8. april.

"Vores ønske er at få trafikstøjen ned i Furesø og sikrer samtidig at fremme bæredygtige trafikmønstre. I forhold til regeringens kommende infrastrukturplan arbejder vi målrettet på, at der prioriteres midler til at mindske støjen fra Hillerødmotorvejen, samt midler til en forundersøgelse for en forlængelse af S-togsbanen fra Farum til Hillerød. Den plan, vi nu sender i høring her i Furesø indeholder helt konkrete forslag til indsatser, der kan mindske trafikstøjen på vore egne veje, forbedre fremkommeligheden og skabe en grønnere mobilitet. Planen er dermed et bidrag til at nå vores ambitiøse mål om at mindske vores CO2-udledning med 70 procent frem mod 2030," siger Ole Bondo Christensen, Furesøs borgmester.