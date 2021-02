Ny strategi for Furesø satser på fortættede bymidter

"Det er vigtigt for byrådet at sikre attraktive byområder med boliger, levende bycentre med et bredt udvalg af oplevelser og indkøbsmuligheder samt aktive erhvervsområder. Vi skal begrænse byggeri uden for byerne," udtaler formand for udvalg for byudvikling og bolig Susanne Mortensen i en pressemeddelelse fra Furesø Kommune.