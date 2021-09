Arbejdet med at skabe plads til en ny bypark i Stanvsholt er i gang. Foto: Jens Berg Thomsen

Ny park skaber mere natur midt i Farum

Bypark langs Nordøst-stien ser snart dagens lys

Furesø - 21. september 2021 kl. 11:57 Kontakt redaktionen

Biodiversitet er et ord, der er på alles læber i øjeblikket, og det er det også i Furesø Kommune. I 2020 besluttede Furesø Kommune at arbejde for mere natur på de kommunale arealer, og flere projekter blev sat i søen. Nu realiseres det første projekt efter, at 'Udvalget for natur, miljø og grøn omstilling' torsdag 9. september gav grønt lys til at anlægge en bypark i Farum Øst langs Nordøst-stien.

"Vi har brug for at passe på klodens arter, og med den nye park får vi et blomstrende, konkret eksempel på, hvordan vi kan udvikle biodiversiteten i området. Her vil alle kunne blive inspireret til, hvordan de selv kan lave mere natur i deres egen have, på fællesarealer eller altanen, og skoleklasser kan bruge parken som uderum for deres undervisning, så vi også får nye generationer med på indsatsen," fortæller udvalgsformand for natur, miljø og grøn omstilling Lene Munch-Petersen (A).

Når parken står færdig, vil man gå igennem forskellige temahaver. Man begynder i skovhaven, som fortsætter videre til blomsterhaven, frugtlunden og ender til sidst i naturengen. Undervejs bliver parken krydret med siddemuligheder af sten og stammer i hyggelige små opholdsrum. Desuden arbejdes der med terrænet, så der opstår lavninger og små høje. For insekternes skyld, og for at skabe rum, bliver der lavet kvashegn, stenbunker og tørvevolde. Til at binde det hele sammen er en gennemgående græssti, som slynger sig igennem området.

"Mere biodiversitet handler ikke kun om at lade græsset gro. I parken skal der netop være plads til forskellige typer natur, som viser os årets gang, og giver naturen plads til at blomstre og forfalde. De forskellige elementer er planlagt på baggrund af gode input fra borgere, kommunens egne gartnere og naboer. Det er glædeligt, at Furesøs borgere forstår nytten og vigtigheden af, at vi aktivt fremmer artsrigdommen her i Furesø," siger Øjvind Vilsholm (Ø), næstformand i udvalget for miljø, natur og grøn omstilling.

Arbejdet med at skabe parken begynder her i september.

