Farum Arena har fået ny lokalplan. der giver mulighed for nye byggerier.

Ny lokalplan for Farum Arena er vedtaget

Ny lokalpland giver nye muligheder ved Farum Arena

Furesø - 08. februar 2021 kl. 12:48 Kontakt redaktionen

Farum Byråd har for få dage siden vedtaget en ny lokalplan for området ved Farum Arena. Planen præciserer, at området kan anvendes til kulturelle-, offentlige- og almennyttige formål. Det kan være sportskampe, kulturelle aktiviteter, undervisning, messer, loppemarkeder eller events. Lokale foreninger og borgere har været inddraget i lokalplanens udarbejdelse, og der har været stor opbakning til arbejdet.

"Lokalplanen er en tiltrængt opdatering af en lokalplan, som efterhånden har rundet 20 år. Farum Arena og boldbanerne bruges hele tiden af både skolebørn og lokale sportsforeninger. Jeg glæder mig over opbakningen til lokalplanen. Den imødekommer de ønsker, som vores lokale foreninger og skoler har, ved for eksempel at gøre det muligt at bygge nye sportshaller. Den slår også fast, at Farum Arena kan bruges til for eksempel messer," siger Susanne Mortensen (C), formand for Udvalg for byudvikling og bolig.

To nye byggerier Lokalplanforslaget giver mulighed for to nye byggerier: En sportshal tæt ved Marie Kruse og en sportshal og/eller parkeringshus tæt på Farum Arena og Stavnsholtskolen. De store sports- og boldbaner friholdes for bebyggelse og vil fortsat kunne anvendes på samme måde som hidtil.

Marie Kruse Skolen og Farum Gymnastikforening er interesseret i at opføre en multihal, som kan dække deres behov for øget aktivitet. Lokalplanen gør det muligt at opføre et parkeringshus med plads til 100-200 parkeringspladser bag Farum Arena og med udkørsel mod Paltholmvej. En ny overkørsel til Paltholmvej skal hjælpe med at fordele bilerne bedre i området, skriver Furesø Kommune i en pressemeddelelse.

"Byrådet er opmærksom på, at mange i området er belastet af meget trafik, ikke mindst i forbindelse med de store begivenheder i Farum Arena. Også denne problemstilling har vi lagt vægt på at få taget hånd om i den nye lokalplan," siger Susanne Mortensen (C).

Jk