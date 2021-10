Ny lokal klub er et tilløbsstykke

20. september åbnede kvindenetværket 'Blixen Klub Furesø' med en deltagelse på næsten 100 kvinder fra hele kommunen. De kom fra Værløse, Hareskovby og Farum, de kom alene, de med kom veninder og de kom fra seniorbofællesskaber.

Der var fuldt hus i salen på Frivilligcenter Furesø, hvor 'Blixen Klub Furesø' skal holde medlemsmøder hver anden mandag for kvinder på 60+ i Furesø Kommune.

Som første oplægsholder havde klubben inviteret lokalpolitiker Matilde Powers, som også er formand for 'Udvalg for sociale forhold, sundhed og et godt seniorliv'.

Måske to klubber

"Matilde Powers gav et interessant billede af, hvor mange kvinder der er i kommunen - cirka 51 procent af kommunens befolkning. Derefter fik det nye kvindenetværk en guidet tur rundt i kommunens forskellige tilbud til raske, rørige og aktive kvinder. Naturligvis kom Matilde Powers også ind på, hvad kommunen kan hjælpe med, hvis man får brug for hjælp," skriver 'Blixen Klub Furesø' i en pressemeddelelse.

På dage var der fremmødte, der talte om, at der er mange flere interesserede. Tiden må vise, om der skal oprettes en ekstra 'Blixen Klub Furesø'. Det er erfaringen fra mange andre klubber, at der hurtigt bliver brug for en klub mere. Der er en øvre grænse på omrking 50-60 deltagere i møderne, hvis klubben skal tilbyde et godt socialt netværk for deltagerne, skriver 'Blixen Klub Furesø' i pressemeddelelsen. Her oplyser de også, at 21. september var der registreret 120 kommende medlemmer, så alt tyder på, at der skal oprettes en ekstra 'Blixen Klub Furesø'. Jk