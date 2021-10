Forhøjningen ved Poppel Alle skal erstattes af et lysanlæg, som skal bremse den hurtigtkørende trafik. Arkivfoto: Mikkel Kjølby

Ny løsning: Skovbovænget skal være 2 minus 1 vej

Furesø - 23. oktober 2021 kl. 16:38

HARESKOVBY: Beboerne i Hareskovby kender så udmærket vejtypen 2 minus 1 vej. Den eksisterer allerede i området på Gl. Hareskovvej.

Nu lægger Furesø Kommune op til, at vibrationsproblemerne på Skovbovænget skal løses ved at gøre denne vej til 2 minus 1 vej.

For en måned siden blev beslutningen udsat, da forvaltningens forslag ikke var godt nok belyst. I denne omgang har forvaltningen stillet et nyt forslag om 2 minus 1 vej. Forslaget blev enstemmigt vedtaget af Udvalget for natur, miljø og grøn omstilling.

- Med det nye tiltag føler vi os overbeviste om, at det kan løse i hvert fald nogle at problemerne. Vi er åbne overfor, at vi skal monitere det. Og hvis det ikke virker, er vi åbne overfor andre løsninger, siger udvalgsformand Lene Munch-Petersen (S).

2 minus 1 vejen indrettes på strækningen fra Skovmose Alle til svinget efter Skandrups Alle. Her skal der også være steler på alle kanter. Den hævede flade i krydset Poppel Alle/Skovbovænget fjernes, og der etableres et fritliggende signalanlæg med styreformen "alt rødt", så signalvisningen programmeres, så signalanlægget også får en hastighedsdæmpende funktion, samtidig med at trafikanterne vil opleve at få grønt så hurtigt som muligt.

Projektet forventes gennemført i 2022. Prisen bliver 800.000 kroner. Samme pris som det vragede forslag kostede.

Det er især den tunge bustrafik, som skaber vibrationsproblemerne i nabohusene. Derfor foreslår Venstre, med opbakning fra hele udvalget, at forvaltningen kontakter Movia med henblik på at undersøge muligheden for at indgå aftale om, at busserne højst må køre 10-20 km/t på den kritiske strækning, og der etableres hastighedsmåling.

- Vi skal ændre belastningen af vejen, derfor laver vi 2 minus 1 vej samt signalsystem. Jeg arbejder også på at få erstattet de store busser med mindre elbusser, siger Lene Munch-Petersen.

