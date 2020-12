Ny kalender med sjældne historiske luftfotos

Det Kongelige Bibliotek har givet Kirke Værløse og Omegns Husmoderforening tilladelse til at anvende et udvalg af hans billeder.

"Vi er meget glade for, at vi som led i vores fundraising har fået lov til at anvende de fantastisk spændende billeder, som kan bibringe viden om vores lokale historie, sætte fantasien i gang hos alle og måske give anledning til udflugter," fortæller formand for husmoderforeningen Charlotte Søllner Hernø i en pressemeddelelse.