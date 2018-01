Ny i byråd: Lene Bang solgte sig selv til vælgerne

Foto: Kenn Thomsen Foto: Kenn Thomsen

Furesø - 15. januar 2018 kl. 06:11 Af Janne Mulvad Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Det er et år siden, Lene Bang trak sig tilbage efter en lang karriere i forlagsbranchen i København.

Men 21. november blev hun valgt ind i byrådet som førstegangskandidat for Socialdemokratiet, og kan nu tage hul på en ny karriere - som lokalpolitiker. Det skriver Frederiksborg Amts Avis. Politik har altid været en del af Lene Bangs liv, siden opvæksten på en lille gård på Thy, hvor hun boede med fire søskende, sin mor og far - og alle slags dyr.

- Min mor kom fra et arbejderhjem, og min far fra en gård. Så når familien mødtes, gik bølgerne højt. Folk sagde deres mening på en ret bramfri måde, og man var tit meget uenige, fortæller hun.

Resultatet var en politisk bevidsthed helt fra barnsben, og det gjaldt alle børnene i hjemmet på Thy.

En søster blev radikal, en blev socialdemokrat, og en bror blev venstremand, og kom i byrådet i Struer Kommune. Lene Bang selv stemte på Venstre i sine helt unge år, men de sidste 30 år er krydset sat ved socialdemokratiet.

- Jeg blev socialdemokrat, fordi man skal passe på de svage. Og fordi alle skal have det så godt som muligt, siger hun.

Vejen fra Thy til Farum gik via Amager, hvor Lene Bangs første mand fik arbejde. Det gjorde hun også. Som udlært boghandler gik hun ned og ringede på døren til et forlag, Munksgaard, der lå nær parrets lejlighed. Hun endte med at være på forlaget i 25 år. Undervejs blev hun salgs- og marketingschef, da hun var bare 30 år, og da Munksgaard blev opkøbt af Gyldendal fulgte Lene Bang med, og fortsatte karrieren som chef for Gyldendals Akademiske Bogklubber.

- Jeg har haft et rigtig spændende arbejdsliv, hvor jeg har oplevet mange ting og mødt en masse spændende mennesker, og lært meget af det, siger hun.

Det har hun nu også gjort hjemme i Farum. Hun spiller bridge i Satelitten i Værløse, bordtennis i Farum Arena, laver glaskunst i Farum Kulturhus, danser i Farum Jazzklub på Ellegården. Det aktive seniorliv har inspireret hende til det, hun selv beskriver som sin poliske hjertesag - værdig ældrepleje.

- Mange ældre er friske helt op til de er i 90'erne. Der er relativt få ældre, der har brug for hjælp. Og de skal have den bedste hjælp, de kan få, siger hun.

Et andet problem, der står højt på Lene Bangs dagsorden er trafikstøjen, der plager store dele af Furesø Kommune, og også hendes villavej er plaget af den konstante støj.

- Vi hører den her, og mange af vores naboer er især generet. Det er noget vi skal arbejde med, og finde ud af, hvilke løsninger, der er mest optimale, siger hun.

For fire år siden blev Lene Bang medlem af bestyrelsen for socialdemokratiet i Furesø. Og da hun blev opfordret til at stille op til byrådet, tog hun imod udfordringen.

Og så gik hun i valgkamp. - Jeg var stort set med på alle gademøder. Jeg skrev indlæg i Frederiksborg Amts Avis og Furesø Avis, og så gik jeg dør til dør, fortæller hun.

Bevæbnet med røde roser gik hun ud og ringede på døren hos folk. To steder ville man ikke snakke med hende. Men ingen blev sure over at blive kontaktet på den måde. Og ofte blev hun inviteret ind på kaffe.

- Det var fantastisk, hvordan folk åbnede op og fortalte om, hvad de synes var godt, og hvilke problemer, de havde. Det var en meget positiv oplevelse, og mange sagde, at de ville stemme på mig, siger Lene Bang.

På valgdagen havde hun travlt med at tælle stemmer hele aftenen som valgtilforordnet. Det stod hurtigt klart, at Ole Bondo ville fortsætte som borgmester, og at der var 10 mandater til socialdemokratiet. Men da borgmesteren omkring klokken 01 råbte navnene op på de kandidater, der var blevet valgt ind, kom det bag på Lene Bang, at hun var med på listen.

- Da han råbte mit navn op, sprang jeg bare op og hujede. Sådan er jeg. Men jeg var overrasket og glad for den store opbakning, siger Lene Bang, som har et bud på, hvordan det lykkedes at få de mange personlige stemmer.

- Jeg er meget målrettet. Når der er noget, jeg gerne vil have gennemført, så har jeg fokus på det. Det havde jeg også i valgkampen. Nu har jeg været salgs- og marketingschef i så mange år, og så skulle jeg også gerne kunne sælge mig selv, siger hun.