Ny formand vil tilføje service til Idrætsrådets kompetencer

I hans sted valgtes den 53-årige erhvervsmand Kim l. Christensen som formand for Furesø Idrætsråd. Han kommer med fem års erfaring som formand for en af kommunens største idrætsforeninger, Værløse Golfklub og tre års erfaring fra Furesø Idrætsråd.

- Lars Køster Svendsen har ydet en stor indsats på de to områder, som Furesø Idrætsråd hidtil har prioriteret. At samle idrætsforeninger fra Værløse og Farum i en fælles organisation og at arbejde sammen i forhold til kommunale tiltag, lyder det anerkendende fra Kim L. Christensen.

- Vi skal bruge Frivilligcentret meget mere. Desuden er vi syv bestyrelsesmedlemmer og to suppleanter i FIR, som alle vil yde en indsats på hver deres felt. Hvor vi tidligere havde mange bestyrelsesmedlemmer, som gerne vil deltage i idrætspolitik, så har vi fået nogle andre kompetencer ind. Bestyrelsens sammensætning skal fremover i højere grad være gearet til at understøtte netværksdelen, forklarer Kim L. Christensen, som også peger på, at FIRs egenkapital på over 100.000 kroner skal i spil i forhold til servicemindede aktiviteter.