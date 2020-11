Ny formand har fået nok af brok over bymidte: Man saver sin egen gren over

Søren Engberg er født og opvokset i Værløse, men bor i dag i Allerød med sin kone. Foto: Louise Mørch Vilster

Indehaveren af Meny mener, at der er for mange, der taler Værløse Bymidte ned i den offentlige debat. Nu vil han og den nye bestyrelse løfte humøret med en stor brandingstrategi

22. november 2020

Søren Engberg har i 15 år været indehaver af Meny på Værløse Bymidte, men nu har han taget en ny rolle på sig. Han blev for nyligt valgt som ny formand for centerforeningen, og det er første gang, at Søren Engberg træder ind i bestyrelsen, efter at have fulgt udviklingen på Bymidten gennem mange år.

Det er dog ikke en tilfældighed, at det sker netop nu, fortæller han til Furesø Avis.

"Det gik mig mere og mere på, at Bymidten bliver talt ned i den offentlige debat og ikke får den omtale, som den fortjener. Jeg har fulgt med i debatten men ikke blandet mig, fordi man som butiksindehaver hurtig bliver inhabil. Men jeg har ærgret mig over den, og jeg har undret mig over den," siger han.

Ikke fair sammenligning En del af det skyldes uvidenhed, mener han, mens en anden del skyldes, at mange sammenligner Bymidten med for eksempel Lyngby Storcenter eller endda butikslivet i København.

"Det kommer bag på mig, at man sammenligner Værløse Bymidte med Lyngby Storcenter eller butikkerne i city, for det er ikke fair. Sammenlign i stedet med Birkerød, Farum eller Bagsværd. Sammenlignet med dem, har vi en bymidte, der er yderst tiltalende og kompetent og med butikker, kulturliv og restauranter, der langt overstiger størrelsen af byen," mener han.

Bestyrelsesarbejde er dog ikke fremmed for 56-årige Søren Engberg, der i forvejen er bestyrelsesformand for hele Meny-kæden, og ud over Meny på Bymidten er han også indehaver af Meny i Rødovre Centrum. Han er opvokset i Værløse, men bor nu i Allerød med sin kone, som han har to voksne børn med. Han føler dog stadig en stor tilknytning til Furesø Kommune, da han både løber ture rundt om Farum og Søndersø og spiller golf i Farum og Værløse.

Saver egen gren over For nyligt tog Søren Engberg for første gang bladet fra munden i den offentlige debat, da han nu har en forpligtelse til at repræsentere alle butikkers tarv og interesse. Det skete i en tråd på Furesø Avis' Facebookside, hvor mange havde kommenteret et debatindlæg, hvor en læser efterlyste en større plan for Værløse Bymidte. Nogle af kommentarerne kritiserede butiksudvalget, og at der kommer flere og flere madsteder til. Det fik ham til at tage Bymidten i forsvar, og opfordre borgerne til at fokusere på andet end hullerne i osten.

"Jeg synes, at den måde, man taler ned til sin egen bymidte på, faktisk er uklædelig, for man saver lidt den gren over, man selv sidder på som borger. Hvis Værløse-borgerne ikke har en bymidte, hvor skal de så mødes, og hvad er en by uden en bymidte? Så jeg kan ikke forstå, at man ikke værdsætter Bymidten mere. Debatindlægget var relevant nok, men når jeg kom i blækhuset, var det fordi, at kommentarerne der kom, ikke var relevante eller faktuelle," siger han.

Flere spisesteder For nyligt kom det frem, at der åbner en kinesisk restaurant i den tidligere Irma-bygning, og det gav mange kommentarer på Facebook-siden '3500 Værløse' om, at der ikke er brug for 'endnu en restaurant'. Der er nu 10 spisesteder på Bymidten, og selvom det er en landsdækkende tendens med flere spisesteder, så mener Søren Engberg ikke, at der er en ærgerlig udvikling, da det er med til at skabe liv uden for butikkernes åbningstider.

"Vi er glade for vores restauranter, for det sikrer, at vi følger udviklingen om at folk spiser mere ude eller får mere take away," siger han.

Han mener også, at der med 51 butikker er et stort udbud af de fleste varer, måske på nær sko, da Skoringen snart lukker.

"Der var en kommentar om, at nu lukker skobutikken, men det er en selvstændig erhvervsdrivende, der går på pension, i en øvrigt svær branche. Og hvem siger, der ikke kommer en skobutik igen," siger han, og frygter at potentielle lejere kan blive skræmt væk af borgernes kommentarer.

Ikke et center Søren Engberg erkender samtidig, at stemningsskiftet blandt borgerne ikke kommer af sig selv, og derfor er der i cityforeningen planer om at udrulle en større branding-strategi, der både skal ramme borgerne samt nuværende og kommende erhvervsdrivende. Det skal de have hjælp af til af konsulenter udefra.

"Vi skal for eksempel være dygtigere til at fortælle om fakta på Bymidten, så borgerne kender dem, inden de for eksempel deltager i debatter på Facebook. Vi har været lidt for passive i at fortælle, at vi er mere, end folk tror, og at vi faktisk er bedre, end folk tror. Jeg tror, at folk vil blive positivt overraskede, og at det vil være med til at løfte deres syn på Bymidten," forklarer han.

Tendensen er i mange år gået i retning af flere indendørs centre, men Søren Engberg mener, at borgerne bør glæde sig over, at netop Værløse Bymidte på det punkt skiller sig ud. I stedet er butikkerne omgivet af kulturinstitutioner, kommunale servicefunktioner og spisesteder.

"Med tiden er der mange, som ikke forstår, at en bymidte ikke er et center. I forhold til andre byer, så er Værløse Bymidte nærmest intakt. Der er ganske få steder hvor bymidterne har det liv, som man har i Værløse, og det synes jeg, at man underkender," siger han.

Derfor blev det på det seneste møde i bestyrelsen besluttet, at Værløse Bymidte ikke længere skal omtales som et center, og det betyder, at der skal findes et nyt navn til centerforeningen.

Tomme lejemål Samtidig med at Søren Engberg blev ny formand, skete der et udskift af hele bestyrelsen, som derfor alle er nye ansigter.

"Jeg tror, den nye bestyrelse delvist har de samme prioriteter som den gamle, men vi har besluttet, at der skal bruges flere midler på kommunikation og branding, end der er gjort før. Med alt den respekt vi kan give til folk, der arbejder frivilligt og ulønnet for et fællesskab, har vi ingen ret til offentligt at gøre andet end at rose den gamle bestyrelse. De har arbejdet hårdt igennem, men den nye bestyrelse med mig som formand, føler at der skal gennemføres nogle flere strategiske tiltag, som vi ikke var enige med den gamle bestyrelse i," fortæller han.

Men ud over at skabe positive fortællinger til borgerne, skal det også gøres mere attraktivt at starte butik i Værløse, og det har lige nu flere udfordringer. Den ene skyldes, at der afventer en afklaring med udlejere og kommunen på tre af de tomme lejemål, og derfor har interesserede erhvervsdrivende kun haft mulighed for tidsbegrænset leje. Men ifølge Søren Engberg kommer der inden udgangen af 2020 en afklaring på dette. En anden udfordring er, at der er mange forskellige udlejere på Bymidten.

"De tomme lejemål ærgrer også os. Men det skyldes ikke, at der ikke er interesse, men fordi vilkårene ikke er attraktive, fordi de er tidsbegrænsede. Vi har en plan om at få et samarbejde med udlejerne, og undersøge hvilke brancher vi mener, at der mangler på Bymidten. Vi vil også gå videre med et forslag fra den tidligere bestyrelse om at skabe en mentorgruppe til dem, der gerne vil åbne en butik. På den måde kan de tage en snak om, hvad det indebærer at være butik på Bymidten," siger han.

Humørskift i butikker For butikkerne, der allerede findes i Værløse, er planen at skabe mere gejst og sammenhold de erhvervsdrivende imellem. For debatterne på for eksempel Facebook kan ikke undgå at smitte af på deres syn på sig selv, mener han.

"Hvis man er en mindre forretning står man lidt alene, og så begynder man måske at tro på, at det hele er noget skidt. For det er det, der står på Facebook. Vi tror, vi skal have lavet et humørskift, og at butikkerne trænger til at føle, at de har en stærkere identitet på bymidten," siger han, og nævner at de kan oprette forskellige netværksgrupper, som butikkerne kan blive en del af.

Søren Engberg er ikke i tvivl om, at det er et vigtigt arbejde, der ligger foran ham i centerforeningen, og som lige nu nærmest svarer til et almindelig fuldtidsjob i arbejdstimer.

"Vi arbejder på højtryk i bestyrelsen, og vi er ved at finde ud af, hvilke kompetencer vi vil have udefra, så vi får et stærkere brand. Der er masser af ting, vi er pivstolte af, og du kan faktisk købe næsten alt på Bymidten. Måler vi os med Lyngby Storcenter er vi ikke særlig meget, men måler vi os med ingen bymidte, så er vi virkelig vigtige," siger han.