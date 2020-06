Bestyrelsen i Radikale Venstre Furesø 2020: Fra venstre: Ole Kristensen, Henrik Lyngberg, Neel Ingstrup (formand), Tine Hessner og Thomas Hesselhøj Hansen. (Fraværende: Kasserer Elo Nisted samt suppleanterne Peter Foldbjerg, Jesper Vind).

Ny formand for Furesø Radikale

Furesø - 22. juni 2020 kl. 11:12 Af Mikkel Kjølby Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Neel Ingstrup blev i torsdags valgt som ny formand for Radikale Venstres lokalafdeling i Furesø.

Hun afløser Mary Jo Fernandez. Skiftet har været forberedt siden årsskiftet, hvor Henrik Lyngberg har været inde over som konstitueret formand.

Generalforsamlingen takkede Mary Jo Fernandez for den store indsats under de to valgkampe i 2019 til Europa-Parlamentet og Folketinget, hvor partiet fik markant fremgang i Furesø med hhv. 16,5 % og 15,9 % af stemmerne.

Mary Jo videregiver en sund og aktiv forening. Det var da heller ikke svært at besætte de øvrige bestyrelsesposter, hvor RV også tog afsked med Kurt Petersen, som i den grad har bidraget til foreningens mange arrangementer - også på den sociale front ved siden af andet frivilligt arbejde, herunder med flygtningefamilier i Furesø.

Den nyvalgte formand Neel Ingstrup er 32 år og har trådt sine barnesko i Farum, hvor hun også bor i dag. Neel er uddannet cand.mag. i Tværkulturelle studier fra KU. Hun har boet og studeret i bl.a. Belgien og Israel, for at vende tilbage til Farum i 2016. Neel arbejder i Styrelsen for International Rekruttering og Integration - når hun da ikke har travlt med at være besøgsven på Svanepunktet med sin hund Flora.

- Jeg ser frem til at fortsætte Mary Jos gode arbejde henimod det næste kommunalvalg, hvor vi stærkt satser på at sikre to mandater i byrådet i Furesø, så vi på den måde kan fortsætte vores arbejde på et bedre social- og seniorliv samt den grønne omstilling i kommunen, lyder det fra Neel Ingstrup, som glæder sig over stor medlemsfremgang.

- Samtidig glæder jeg mig over, at vi fortsat får nye medlemmer i lokalforeningen - og at flere af bestyrelsens medlemmer ønsker at opstille til kommunalvalget - det er en dejlig platform at starte et formandskab på. Coronaen har sat noget af planlægningen tilbage, men vi forventer at holde opstillingsmøde i efteråret, så vores kandidater kan komme i arbejdstøjet sammen, forklarer Neel Instrup.

Den øvrige bestyrelse udgøres af: Elo Nisted (kasserer), Henrik Kenneth Lyngberg (næstformand), Ole Kristensen og Thomas Hesselhøj Hansen (nyvalgt). På suppleantposterne var der genvalg til: Peter Foldbjerg og Jesper Vind. Udover de 5 medlemmer der vælges af generalforsamlingen, indgår Tine Hessner i bestyrelsen som medlem af byrådet.