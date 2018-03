Mogens Daniel Bruun har afløst Svem Krarup Nielsen som formand for Folkeoplysningsudvalget i Furesø Kommune. Arkivfoto

Ny formand: Nu skal der fokus på foreningslivet

Furesø - 13. marts 2018 kl. 09:20 Af Mikkel Kjølby Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Kommunesammenlægningen mellem Farum og Værløse udløste en byge af nedskæringer på langt de fleste områder. Det samme gjorde sig gældende for folkeoplysningsområdet, men nu skal det være slut.

Med 20 års erfaring som medlem af udvalgene i første Værløse og siden Furesø blev Mogens Daniel Bruun valgt som ny formand for Folkeoplysningsudvalget med en dagsorden baseret på fornyelse.

- Igennem hele perioden med Furesø Kommune har der været en ting på dagsordenen: besparelser, siger Mogens Daniel Bruun og fortsætter:

- Nu har vi et samlet byråd, som ikke vil lave yderligere besparelser i den her periode, bag os, men der kan selvfølgelig komme påvirkning udefra. For eksempel udligningsreformen, som kan ændre forudsætningerne.

Op til budgetforhandlingerne i 2017 samledes foreningslivet i Furesø bag en musketered om at stå sammen. Det skal føre frem til fornyelse og nytænkning af området.

- Området har ikke udviklet sig i Furesø-tiden. Nu er det på tide at kigge på det. Nye sportsgerne vinder frem og vi skal finde ud af, hvordan vi får plads til selvorganiserede sport i det eksisterende foreningsliv og få dem med i fællesskabet. Aftenskoleområdet har været igennem en maltraktering, hvor tilskud er blevet fjernet. Hvis vi prøver at tænke nyt om området og gav dem nye mål for eksempel med sprogundervisning ville det hjælpe, vurderer Mogens Daniel Bruun.

Dele i porten

Mogens Daniel Bruuns kongstanke er, at udbrede modellen fra Værløsehallen, hvor klubberne ejer hallen gennem fællesskabet IF Værløse, til Farum.

- Jeg vil arbejde for en bedre foreningsdrift af kommunale faciliteter. Hvis vi indfører IF Værløse-modellen i Farum Arena, vil det give en billigere drift. Gevinsten kan deles mellem kommunen og foreningslivet, forklarer Mogens Daniel Bruun.

Den nye formand vil også arbejde for et generationsskifte blandt foreningslivets frivillige ledere samt et tættere samarbejde med det politiske liv i Furesø Kommune.