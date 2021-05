Ny folder sætter fokus på ture rundt i Furesø

"I 2019 havde Furesøbad 100 års jubilæum og i den forbindelse lavede foreningen sammen med Furesø Museer en udstilling om turismen i Furesøområdet med fokus på Furesøbads rolle. Udstillingen kan stadig ses på Furesøbad. Turismen er en væsentlig del af Furesøområdets historie, og vi ønskede derfor, at give flere mulighed for at få kendskab til denne del af vores historie bl.a. ved hjælp af et hæfte med ture, der var udgivet i 1930 af Farum Turistforening," står der.