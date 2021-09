Peter Brixtofte døde den 8. november 2016. Han forlod borgmesterposten i Farum i 2002 som følge af Brixtofte-sagen. Arkivfoto: Lars Skov

Ny dokumentar fortæller historien om Brixtofte

Som optakt til kommunalvalget bliver historien om Peter Brixtofte fortalt i en ny dokumentar. Instruktør Nille Westh har været på optagelser i Farum, og hun forsøger at komme hele vejen rundt om politikeren

Furesø - 18. september 2021 kl. 14:58 Af Louise Mørch Vilster Kontakt redaktionen

Der er få kommunalpolitikere gennem tiderne, der har skabt lige så meget begejstring og lige så meget forargelse, som Peter Brixtofte har gjort. Og det er en af grundene til, at den tidligere Farum-borgmester er hovedpersonen i en ny dokumentarserie, der har premiere på DR2 og DRTV den 29. september. Det sker som optakt til kommunalvalget, der finder sted den 16. november.

Bag dokumentaren står instruktør Nille Westh, der har forsøgt at komme hele vejen rundt om den farverige politiker.

"Vi talte om, hvem der er den mest kendte lokalpolitiker, som vi har haft, og der kom vi hurtigt til at tale om Brixtofte. Han er i hvert fald den mest skandaleombruste og den mest hyldede," fortæller hun.

En af løverne i Venstre Nille Westh har som research brugt lang tid på at læse bøger om politikeren og på tale med en masse mennesker, der kendte ham - både dem der forsvarer ham og hans kritikere.

"Historien er rigtig interessant, fordi den handler om en af løverne i Venstre, der virkelig var beundret, og som kunne komme langt - også i landspolitik. Og hvad er det så, der sker, og hvorfor ender det, som det gør? Det er også interessant, fordi det ikke kun handler om en enkelt mand, men det er en kollektiv historie. Det handler også om en masse mennesker, der bliver begejstret, og som nyder de goder, han kan give dem. Peter Brixtofte drømmer om at skabe verdens bedste kommune med alle de velfærdsgoder, man kan drømme om," siger Nille Westh.

Instruktøren har været på optagelser flere steder i Farum, blandt andet på restauranten Tante Maren, som var et af Peter Brixtoftes stamsteder.

"Vi har lavet nogle interviews på Tante Maren, for der kom Peter virkelig meget og holdt mange møder. Det fortæller den tidligere ejer af restauranten også om i dokumentaren," siger hun.

Døtre er med Peter Brixtoftes to døtre Marie og Signe Brixtofte medvirker også, og det betyder ifølge Nille Westh, at dokumentaren kommer et lag dybere ind til privatpersonen Peter.

"Det betyder, at vi kommer tættere på, hvordan han havde det. De kender også mere til hans alkoholproblemer," siger hun.

Døtrene kan for eksempel fortælle, hvordan det var for Peter Brixtofte, da artiklerne om hans alkoholforbrug på borgernes regning begyndte at rulle i BT.

Det skal dog ikke kun handle om skandalerne, for i dokumentaren ønsker Nille Westh også at sætte fokus på nogle af de visioner, han havde som borgmester.

"Han var ikke kun en mand, der drak for meget rødvin. Han havde nogle politiske visioner, og nogle af de synspunkter er blevet almene i dag, som for eksempel at sige til indvandrerne, at de skulle lære dansk, og at de arbejdsløse skulle arbejde. Han turde sige nogle ting og stille krav til dem, der betragtes som svage borgere," siger Nille Westh.

Hun mener også, at han dengang var et forbillede for andre Venstre-politikere som for eksempel Lars Løkke Rasmussen.

"Det har været interessant at genopdage," siger hun.

Spiller scener som Peter I dokumentaren har Nille Westh brugt en mand til at spille Peter Brixtofte, og det gav nogle pudsige episoder rundt i Farum, hvor der blev filmet.

"Det var meget specielt at gå rundt med ham, for nogle syntes jo nærmest, at de så et spøgelse. Vi har lavet nogle dramatiseringer af forskellige scener i hans liv såsom møder på Restaurant Sepp, eller når han var sammen med sine døtre," siger hun.

Under optagelserne i Farum har hun også fået mange historier om Peter Brixtofte fra tilfældige borgere.

"Jeg har fået mange hyggelige historier. Han kunne især det med at huske folks navne og få dem til at føle sig som noget særligt eller spørge ind til deres søn eller hund. Jeg kan godt forstå, at der er mange, der synes, at det var gode tider, og at der ikke er politikere som ham i dag. Der var mange ting, som borgerne fik glæde af, men der kom så også en kæmpe regning, som ikke er så sjov at betale af på," siger Nille Westh.

Dokumentarserien er i tre afsnit og hele serien kan streames fra den 29. april på DRTV. Derudover bliver den vist på DR2 over tre onsdage. Dokumentaren er blevet til i samarbejde med DR og Story Production.