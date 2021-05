Se billedserie Foto: Allan Nørregaard

Ny direktør i FC Nordsjælland: Klubben skal tage et større samfundsansvar

Furesø - 09. maj 2021 kl. 07:14 Af Louise Mørch Vilster Kontakt redaktionen

Fodbold Det har ikke været en stille start på året for superligaklubben FC Nordsjælland. Fodboldklubben kunne i slutningen af januar fortælle, at den egyptiske milliardærfamilie Mansour overtager aktiemajoriteten fra den engelske forretningsmand Tom Vernon, som dog fortsætter som medejer. Dermed skete der også ændringer på direktørposterne, da klubben fik to sidestillede direktører for henholdsvis den sportslige og den kommercielle del.

Mikkel Hemmersam overtog de sportslige opgaver, mens rollen som direktør for den kommercielle del gik til 47-årige Trine Hesselund Hopp Møller.

Hun har været i organisationen i under et år, og det er første gang, at hun er ansat i en fodboldklub. Furesø Avis har derfor sat hende stævne til en snak om rollen som kommerciel direktør og om alt det, som en professionel fodboldklub også kan bidrage med ud over kampe hver søndag på stadion.

Andet end pengemaskine

Trine Hesselund Hopp Møller landede jobbet efter længere snakke med bestyrelsesformand Jan Laursen, da hun som både Farum-borger og hyppig gæst på stadion så muligheder for forbedringer. Det gælder især filosofien bag 'Right to Dream', som hun ikke mener, kom helt ud over rampen.

"Som fan og borger oplevede jeg, at strategien bag 'Right to Dream' ikke kom ud at leve tilstrækkeligt i lokalsamfundet. Den handler om, at alle børn tør drømme stort og ikke lader sig begrænse, og det har de været vanvittige dygtige til med akademiet i Ghana, men der er lang vej fra Afrika og til at fortælle den samme historie i et land som Danmark, hvor forudsætningen er en helt anden," siger hun.

Samtidig vil hun også gerne gøre op med nogle af de fordomme, der trives om fodboldklubber som rene pengemaskiner.

"Fodbold er en verden, som de fleste tænker er pengegrisk og forbundet med store summer penge til spillerne. Men hos 'Right to Dream' er vores tilgang at udvikle unge mennesker og at få et sundere økosystem inden for fodbold. Vi arbejder også meget med »character development«, som handler om at udvikle ordentlige mennesker, når man er så priviligeret at kunne leve af at spille fodbold, for der følger et ansvar med."

Tage samfundsansvar

En af Trine Hesselund Hopp Møllers fornemste opgaver er at skabe et tættere lokalt tilhørsforhold til borgere og aktører i såvel Farum som Nordsjælland. Og den udvikling handler ifølge hende om at tage et større samfundsansvar, som både har en værdi i sig selv, men som på sigt også skal føre til flere mennesker på stadion. De to ting er ikke modsætninger, mener hun.

"Der er ingen, der lægger skjul på, at vi også skal tjene penge. Vi har store udgifter til blandt andet akademierne, men heldigvis har vi en ejer, der ikke skal have penge ud, men hvor al overskud kan blive geninvesteret. Det er lidt unikt," siger hun og frygter ikke, at de nye egyptiske ejere vil lave om på den strategi.

Hun peger især mod England, hvor der er en tradition for, at fodboldklubberne er en aktiv del af lokalsamfundet ved for eksempel at tilbyde lektiecafeer eller ved på andre måder at tage et socialt ansvar gennem fodbolden.

"Vi skal se på, hvordan vi kan være med til at løfte det fysiske og mentale helbred i Furesø, og hvordan vi for eksempel kan bruge fodbold til integration. Vi skal finde ud af, hvordan vi får gjort de unge mennesker stærkere i troen på sig selv, og hvad de kan være en del af. Vi har planer om at lave udviklingsprogrammer, som for eksempel er rettet mod svagere stillet børn, som står lidt uden for fællesskabet," siger hun.

Hun er derfor i fuld gang med at skabe et samarbejde med lokale aktører som SSP og Røde Kors, og i dansk regi ser hun en klub som FC Midtjylland som forbillede på det arbejde.

"En klub som FC Midtjylland er rigtig dygtig. De er en hel organisation, der arbejder med samfundsansvar," siger hun.

Nyt fokus i karrieren

Selvom Trine Hesselund Hopp Møller havde sæsonkort til 'Right to Dream Park', længe før hun blev ansat, så har hun ikke tidligere været en del af den professionelle del af fodboldverdenen. Hun kommer fra en stilling i Danske Bank, hvor hun blandt andet har været med til at opbygge en digital marketingafdeling.

"Sporten har altid fyldt meget i vores familie, og vi har set meget fodbold, men hvis du havde spurgt mig for et år siden, havde jeg ikke umiddelbart set jobbet som en mulighed. Arbejdet med det kommercielle, det ligger nært for, men at det lige var en fodboldklub, er lidt mere overraskende. Men omvendt er det noget helt unikt, og jeg kunne mærke, at jeg virkelig brænder for at løfte en samfundsmæssige opgave og at gøre en forskel for unge og børn. Det er måske, fordi man kommer et sted i sin karriere, hvor der er andre ting, der driver en. Jeg har arbejdet meget i en corporate verden, og der er en stor forskel på den verden, hvor fokus er ekstremt indtjeningsdrevet. Indtjening er vigtigt, men nu handler det ikke kun om at fremme min egen karriere, men mere om at hjælpe andre med at forme deres vej i livet og udfolde deres potentiale," forklarer hun.

Kvinde i superligaklub

Med den nye titel er Trine Hesselund Hopp Møller samtidig den eneste kvindelige direktør i en dansk superligaklub, som dog ikke er noget, hun tænker over i hverdagen.

"Jeg har ikke oplevet, at det er et issue, at jeg er kvinde, eller at nogen har været undrende over for det. Der sker meget i fodboldens verden, også inden for kvindefodbold, som gør, at vi på et tidspunkt vil se flere kvinder, der går den vej. Jeg ser det som en naturlig udvikling, og jeg tror også, at vi vil se flere kvinder i fodboldklubbernes bestyrelser," siger hun og tilføjer:

"Det er da megafedt at være med til at bryde med den tradition, men vi har allerede mange stærke kvinder ansat i organisationen, så det er måske mere udefra, at det kan fylde, for det har ikke givet panderynker herinde." siger hun.

Trine Hesselund Hopp Møllers opgave er nu at skabe mere lokal og regional begejstring over FC Nordsjælland, men hun vil ikke sætte et tilskuermål på ambitionen. Det bliver i stedet en lang proces.

"Der er ingen nemme løsninger, det bliver et langt sejt træk. Hvis vi skal have flere mennesker på stadion, skal vi være mere for flere mennesker og ikke kun i Furesø. Vi vil ikke løse det med fribilletter og lignende, vi vil gerne gøre det ordentligt, og relationer bygger på noget andet end fribilletter. Vores spillere vil også få mere energi af at mærke presset fra publikum, ligesom vores sponsorer også ønsker flere fans på stadion. Vi skal derfor finde det sweet spot, hvor projekterne giver værdi for alle, mener hun.

Trine Hesselund Hopp Møller

Kommerciel direktør i FC Nordsjælland

47 år, bor i Farum med sin mand og datter på otte år

Har tidligere været ansat i Danske Bank, hvor hun var med til at opbygge deres digitale marketingafdeling

Har i mange år været fast publikum til FC Nordsjællands kampe