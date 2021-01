Martin Axkær glæder sig til at invitere de første gæster indenfor i caféen, når det igen er muligt. Privatfoto

Ny café åbner på Bymidten: Det skal være et samlingssted

46-årige Martin Axkær står klar til åbne caféen 'Zider' på Værløse Bymidte, så snart det igen er muligt. 'Det skal være et sted med hygge,' siger han

Furesø - 08. januar 2021 kl. 18:05 Kontakt redaktionen

Selvom der er corona-nedlukning, står en ny café klar til at åbne på Værløse Bymidte. Det er 46-årige Martin Axkær, der står bag 'Zider', som åbner i Bog & Idés tidligere lokaler.

"Det er en café med et anderledes koncept. Det, der er vigtigst for os, er at skabe et samlingssted med plads til hygge. Både i forhold til indretningen med sofakroge, men også med bøger og brætspil på hylderne. Du skal både kunne komme alene, tage familien med eller komme og arbejde her nogle timer. Det er tanken bag," siger Martin Axkær til Furesø Avis.

I caféen bliver der både serveret kaffe, the, øl, cider, vin og cocktails. Derudover anretter de lettere retter som panini og tapas, mens der også vil være Danmarks bedste romkugler samt chokolade fra den lokale virksomhed 'Nordic Chocolatiers'. Fra den 23. januar åbner caféen op for take away, indtil det er muligt at åbne helt op.

"Jeg ville ønske, jeg kunne åbne dørene med det samme, men vi må starte op den 23. januar og lave noget take away med for eksempel kaffe, romkugler og træstammer to go," siger han.

Arrangementer Idéen er også, at der skal være arrangementer i caféen, som kan være alt fra fodboldkampe på storskærm, til vinsmagninger eller stand-up. Det skal også være et sted, hvor strikkeklubben eller folk på barsel kan mødes.

"Det er planen at lave forskellige arrangementer, for det er det, jeg synes, der mangler. Det er vigtigt at have et sted, hvor vi kan samles og have hygge og kærlighed i lokalet," siger han.

Indretningen er så småt ved at være på plads i det 200 kvadratmeter store lokale. Martin Axkær har de sidste 16 år boet i Værløse sammen med sin familie, og han har i mange år arbejdet inden for salg og marketing. Men nu er jobtitlen caféindehaver på fuld tid.

"Jeg kunne mærke, at nu var der noget andet, der skulle gøre mig glad i låget. Jeg har tænkt på det før, men jeg besøgte en kammerat, der har en cafe, og jeg kunne mærke, at det skabte nogle glade og positive mennesker. Jeg tænkte, det må være nu, at der skal ske nogle positive ting. Man kan sige, er det ikke svært i en corona tid? Jo, men det skal nok blive rigtig godt. Jeg tror, at der er mange lokale, der vil bakke op om det," siger han.