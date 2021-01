Lene Munch-Petersen (A) formand for Furesø Kommunes Udvalg for natur, miljø og grøn omstilling er glad for planerne om en brt-bus på Ring 4. Pressefoto

Ny buslinje på Ring 04 vil give mindre trængsel og støj og bedre miljø

En eldreven hurtigbus skal køre på Ring 04

Furesø - 23. januar 2021 kl. 15:29 Kontakt redaktionen

Indfaldsvejene omkring København sander til, når biler fra nord, syd og vest skal igennem blandt andet Furesø på deres vej ind mod byen. Derfor vækker det begejstring i Furesø Kommune, at transportminister Benny Engelbrecht (A) økonomisk nu vil støtte en forundersøgelse af mulighederne for at etablere en eldrevet hurtigbuslinje på Ring 4 gennem Ballerup, Hareskovby, Bagsværd og Kgs. Lyngby.

Passagertal vil stige "Trafiksselskabet Movia anslår, at en eldrevet hurtigbuslinje på Ring 4 vil få passagertallet til at stige med omkring 30 procent på ruten og nedbringe rejsetiden med 20 procent. Dette er muligt, fordi bussen kører i sit eget spor - også kaldet tracé - og dermed ikke i samme grad er påvirket af trafikken og ikke mindst kan overhale bilkøerne i myldretiden," skriver Furesø Kommune i en pressemeddelelse.

Løsningen kendes som brt-busser, og dem ser Lene Munch-Petersen (A) som formand for Furesø Kommunes Udvalg for natur, miljø og grøn omstilling store perspektiver i.

Virkelig effektiv og fornuftig "En brt-løsning på Ring 04 vil være en virkelig effektiv og fornuftig måde at forbinde S-togslinjerne i omegnskommunerne på. En brt-bus kan fragte 300 personer ad gangen - det samme som et metrotog. Med hyppig drift vil den være et meget attraktivt transporttilbud for pendlere, blandt andet fra Hareskovby. Men den vil også gøre det lettere at rejse på tværs mellem S-togslinjerne i regionen. Derfor kan den være attraktiv for mange af de borgere, der i dag pendler tværs gennem Furesø," siger hun.

Trafikstøjen fra Ring 4 er en belastning for borgere omkring Hareskoven, og med udsigt til befolkningsvækst i regionen er der også udsigt til flere biler og mere støj. Derfor er der brug for at styrke den kollektive trafik, så udviklingen ikke bliver flere biler på vejene, men derimod at flere tager bussen. Brt-buslinjen bør dog ikke stå alene, mener Lene Munch-Petersen og fortæller, at kommunerne i hovedstaden er enige om at prioritere en forlængelse af S-banen fra Farum til Hillerød.

