Ny bog om Danmarks nye landstræner

Ny bog om Kasper Hjulmand - den nye træner for landsholdet i fodbold

Furesø - 24. oktober 2020

En forårsdag i 2017 kørte journalisten Morten Glinvad, der er født og opvokset i Allerød, til Farum for at drikke kaffe med FC Nordsjællands cheftræner, Kasper Hjulmand.

Besøget havde ét formål: Morten Glinvad ville overbevise Hjulmand om at medvirke i en bog, der skulle følge ham gennem nogle år frem mod det næste skridt i trænerkarrieren.

"Det er et godt tidspunkt. Jeg er sikker på, at dit næste trænerjob bliver et spændende sted," sagde Morten Glinvad.

Hjulmand var med på ideen, og i de følgende tre år har Morten Glinvad fulgt karrieren tæt.

an har lyttet med på Hjulmands taktikmøder i FC Nordsjælland, og han fulgte med i kulissen i de dramatiske dage, hvor Kasper Hjulmand troede, at han skulle være ny træner for den belgiske storklub Anderlecht.

Og i foråret 2019 var Glinvad som en af ganske få indviet i de hemmelige forhandlinger mellem Kasper Hjulmand og DBU om det danske landstrænerjob.

I bogen 'Kasper Hjulmand - Fodbolddrømmer' får vi den fulde historie om forløbet op til Hjulmands ansættelse. Siden har forfatteren fulgt Hjulmand gennem det år, hvor han har gemt sig fra offentligheden, mens han ventede på at tiltræde som landstræner i sommeren 2020.

I den tid har Kasper Hjulmand udforsket selve fodboldens tilstand gennem besøg hos nogle af verdens største trænere og klubber. Og han har forsøgt at forstå identiteten i det land, han nu skal repræsentere som landstræner. Vi hører, hvad Kasper Hjulmand er formet af: Fra barndommen på Djursland til den fodboldmæssige vækkelse ved synet af Ajax' og Barcelonas spektakulære storhold i 1990'erne. De hold gav ham en inspiration, som også har givet ham modstand undervejs. For er man ikke en romantisk drømmer, hvis man tror på, at man i en lille dansk klub kan få succes ved at angribe i stedet for at forsvare?

Kasper Hjulmand drømmer stort. Uden visioner når man ingenting. Det har vist sig både at være hans styrke og svaghed som fodboldtræner, skriver Gyldendal i en pressemeddelelse. Det er Gyldendal, der udgiver bogen. Jk